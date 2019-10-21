巴西海岸漏油原因仍是謎 成千上萬志工「挖黑泥」

2019-10-21 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕巴西日前發生大規模漏油事件後，對當地北部約2100公里、橫跨數州的海岸線造成嚴重破壞，雖已進入調查，但至今漏油原因尚未查明，而當地政府因未積極採取行動，遭當地環保團體抨擊；所幸，已有成千上萬的志工在受污染區域「挖黑泥」，將遍布海灘的「油污」慢慢除去。

綜合外媒報導，油污從9月2日開始出現，而這些污染物質經檢驗，已證實為石油原油，因不溶於水、比水輕，清除難度很高，幾乎沒有辦法「清乾淨」；該區域目前已有成千上萬名志工前往受污染區域，試圖清除海岸上的黑色油污，而這些志工僅在伯南布哥州（Pernambuco）就已經清出30噸油污。

伯南布哥州當地素來有「寶石」的知名旅遊景點卡爾內魯斯海灘（Carneiros），是受漏油影響的第187個海灘，該處的野生動植物以及經濟目前都受到嚴重影響。

海洋學家阿勞霍（Maria Christina Araujo）指出，「此次漏油對受污染區域當地生物的破壞可能將無法彌補，需要數年才能逐漸恢復當地生態系統。」；而巴西環境與可再生資源研究所（Ibama）也證實，有15隻海龜和2隻鳥被油污殺死，且有照片佐證這些生物遭黑色油污覆蓋致死，而巴西享譽世界的的珊瑚礁也受到油污的破壞

據報導，漏油的來源尚未查明，據巴西環境部長薩爾斯（Ricardo Salles）表示，可能與委內瑞拉有關，但巴西政府否認此項說法；巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）在10月初的新聞發布會上表示，這起事件應是有人違法將原油倒在海上所造成，但相關單位認為，此次事件應與油輪漏油有關。

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