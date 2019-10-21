女兒PO爸買衛生棉「超幽默」比喻 網友大讚：是個傳奇！

2019-10-21 22:36

〔即時新聞／綜合報導〕一名英國女網友納雅姆（Niamh）近日在推特上分享請爸爸幫忙買「衛生棉」時的對話截圖，爸爸在對話中用「黑加侖」還是「萊姆」讓她選要哪一款衛生棉，超幽默的比喻不但被網友大讚、轉發，更引起熱議！

綜合外媒報導，事發當天，因納雅姆無法趕在超市4點關門前去買衛生棉，所以傳訊息請爸爸幫忙開車到附近超市幫忙買衛生棉，而爸爸在抵達超市後，拍了紫紅色及綠色的2款衛生棉，問她要「黑加侖」還是「萊姆」。

納雅姆將爸爸的「幽默回覆」放上推特後，大部分的網友都大讚她的爸爸實在太幽默，不但封他為「完美爸爸」，還將她的文章瘋狂轉發；但也有少數網友認為，納雅姆讓「爸爸」幫忙買衛生棉很奇怪，問她為什麼不找「媽媽」幫忙買，或自己找時間去買。

面對少數網友的質疑，納雅姆先指出，她的爸爸都跟「女性」住在一起，她的家庭成員只有奶奶、姑姑、媽媽、姐姐跟她，接著她補充，當天她除了必須工作，又適逢星期日、5間商店都會在4點提早打烊，加上她跟媽媽都不會開車，才會請爸爸幫忙。

最後，選擇「黑加侖」的納雅姆更直接霸氣點出，「現在已經是2019年、不是1969年，爸爸幫女兒買衛生棉一點也不奇怪！」她的回覆也獲得更多網友支持，其中一名擁有3個女兒的男網友甚至激動的表示，「我將來也會在某家超市幫女兒買衛生棉！你的爸爸是個傳奇！」。

meet my dad pic.twitter.com/WQRg4JdxOE — Niamh ???????????????????????????????????? （@niamhpemx） 2019年10月6日

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