年撈百億！加拿大華裔毒梟 全球通緝中

2019-10-21 23:12

〔即時新聞／綜合報導〕近日，由澳洲聯幫警察（AFP）領頭聯手全球多國二十多個執法單位，開展目前針對亞洲販毒集團最大的國際掃毒行動，其中的頭號目標是一名加拿大籍華裔謝志樂（Tse Chi Lop 音譯）。此次行動參與成員包括緬甸、中國、泰國、日本、美國和加拿大。台灣雖然不是正式行動成員之一，仍提供協助。

綜合外媒報導，55歲謝志樂生於中國廣東省，1988年移居加拿大，1998年因走私海洛因在美國被捕，2006年岀獄，2011年在香港註冊一間投資公司，警方懷疑他重操舊業。警方認為謝志樂在2006年刑滿出獄後，很快便與港、澳、台、日各大幫派合作，在亞太地區經營代號「公司」（The Comapny）的毒品王國，走私冰毒、海洛英和K他命。

據聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）保守估計，該販毒集團光是2018年的交易量至少達80億美元（約新台幣240億元）。該集團常用手法包括將毒品藏匿於茶葉包裝之中掩人耳目，冰毒市場市佔率40%至70%，且規模不斷擴大。謝志樂雖然是跨國大毒梟，但外表與一般中年華裔大叔無異，行事謹慎，隨身8名泰拳拳手護駕。

警方的追查直到2016年終於取得突破。謝志樂旗下一名毒販在緬甸機場被捕，身上搜出多包毒品、兩支手機，手機內發現謝志樂、販毒船隻、交貨地點的照片，以及販毒集團動私刑的影片。「公司」被指控自2015年1月起直接或間接涉及至少13宗販毒案。

據警方調查，謝志樂的跨國販毒集團有錢、組織嚴明，手法也遠比拉丁美洲的販毒集團高明。「公司」提供客戶承諾，如果貨品被警方截獲，將無條件重新發貨或全額退款。這種生意手法讓「公司」在過去五年內在冰毒市場內市佔擴大了4倍之多，還聯合多國黑幫入夥，包括日本黑道。

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澳洲警方近日聯手多國針對亞洲販毒集團發動國際掃毒行動，頭號目標是加拿大籍華裔毒梟謝志樂（Tse Chi Lop 音譯，見圖）。（路透）

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