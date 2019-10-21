6歲女孩一封信問「為何沒有女兵」 改寫美國玩具產業歷史

2019-10-21 23:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國阿肯色州有位6歲女孩薇薇安（Vivian Lord），7月發現知名的玩具士兵僅有男姓，因此寫信給製造商提問「為何不生產女兵」，之後，在賓州BMC玩具公司老闆伊默（Jeff Imel）的再三考量下，確定將於明年推出「塑膠玩具女兵」，6歲女孩薇薇安的一封信一舉改寫了美國玩具產業的歷史。

綜合媒體報導，薇薇安7月與家人到阿拉巴馬州（Alabama）度假時，玩拉霸機贏得一批塑膠玩具兵，結果發現玩具士兵清一色都是男性，薇薇安向父母提出疑惑後，媽媽布里塔妮（Brittany Lord）鼓勵她寫信詢問玩具公司。

在母親的建議之下，薇薇安寄信給三家玩具公司，她在信裡指出，「為什麼你們不生產玩具女兵，我朋友的媽媽就是職業軍人！」其中，收到信的玩具公司老闆伊默，僅對小女孩的來信回應，「也許我們有一天就會做出玩具女兵。」

然而，薇薇安寫信給玩具公司的事，被地方媒體廣為報導，還引起美國大型傳媒的關注，伊默到電視台接受訪問時表示，他意識到自己沒正面回應女性顧客的意見是「巨大錯誤」。此後，伊默委外打草稿製作出玩具女兵的樣品，並於今年9月的芝加哥玩具展上展出。

塑膠玩具兵自1930年代問世以來，都只有生產男性士兵，如今靠著9歲小女孩薇薇安的一封信，就此改寫美國玩具產業的歷史。根據外媒報導，伊默計畫下個月推出群眾募資，讓玩具愛好者能夠搶先預訂，此外，BMC玩具公司也確定，將在明年10月推出市售版的塑膠玩具女兵。

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