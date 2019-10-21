加拿大大選不論誰勝出 分析：都將對中國更強硬

2019-10-21 16:57

〔編譯孫宇青／綜合報導〕加拿大國會大選在當地時間21日登場，民調顯示選情膠著，執政的自由黨和在野的保守黨勝負難料。美國財經媒體CNBC在20日引述分析指出，不論誰當選下一任總理，新政府都不得不對中國「硬起來」，因為加國輿論已趨向「反中」。

據報導，加國總理杜魯道應美國要求，拘捕中國電信巨擘華為財務長孟晚舟後，中國也報復性逮捕多名加國公民，導致雙方關係急轉直下。多倫多大學政治學系與亞洲研究所副教授Lynette Ong指出，新任總理將不得不（對中）採取更強硬的立場，因為公眾輿論已明顯變得不利於中國。

選前最後民調顯示，捍衛自由黨執政權的杜魯道，與最大對手、保守黨黨魁謝爾（Andrew Scheer）的支持度在伯仲之間，自由黨可能喪失國會多數優勢。

Lynette Ong也表示，美中貿易戰持續逾一年來，杜魯道政府一直避免選邊站；儘管在軍事和經濟層面，加國與美國為緊密盟友，但加國認為中國是日益茁壯的大國，必須與之交流，這使加國很難跳脫當前困境。

加國智庫「國際治理創新中心」（CIGI）全球經濟主管費伊（Robert Fay）也認為，美中貿易戰使加國當政者更難決策，「這不是『選邊站』的問題，而是要確保加國企業的產品和服務能夠進入更多市場。」

美國政治風險與諮詢公司「歐亞集團」（Eurasia Group）中國分析師布羅德里克（Kelsey Broderick）指出，美國眾院18日通過稱讚加國逮捕孟晚舟行動的決議，暗示「（中國）與加國關係緊張的又一年」；且隨著明年開始審判孟晚舟，中加目前的冷淡關係不太可能改善。

另外，英屬哥倫比亞大學學者艾凡斯（Paul Evans）分析，雖然自由和保守兩黨並未在選戰中對中國議題多加著墨，但香港無疑是最敏感的話題。一旦香港示威情況惡化，如中國武警派駐香港或示威者死亡，加國將必須對中國更強應，因為目前居港加國公民高達30萬人。

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