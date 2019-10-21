曾「撐警」也遭射水炮！ 香港印度協會前主席：不再信任港警

2019-10-21 16:47

〔即時新聞／綜合報導〕香港警方昨（20）日以水炮車驅離示威群眾，期間曾以藍色水柱直射九龍清真寺，造成清真寺染藍且有多位民眾受傷。曾參與「撐警」（支持警方）集會的香港印度協會前主席Mohan Chugani也遭水炮射中，他批評港警已經「沒有人性」，他不會再相信警方。

沒示威者也要噴73歲老人

綜合港媒報導，Mohan Chugani受訪時表示，當時他和一些人在清真寺外聊天，水炮車開過來後突然對他們發射藍色水柱，他頓時「呆了」，覺得好像全身著火，左眼也腫脹受傷，幸好有在場其他人協助，帶他到清真寺洗澡換衣服，並前往醫院治療。

Mohan Chugani指出，當時清真寺附近沒有示威者，他也沒穿黑衣、沒戴口罩，不明白為何水炮車會瞄準他。他說自己已經73歲，還患有高血壓和心臟病，警方對待一個老人家都已如此，真不敢想像平常是怎麼對待示威者。

曾撐警 現已不信任港警

Mohan Chugani強調，他了解警方承受不少壓力，但現在警方處理示威「好像沒了人性一樣」。他說自己過去很尊重且相信香港警方，但經過昨天的事，他現在一點都不信了；他批評港府和港警「真的太離譜」，覺得香港已經「沒王法」了。

Mohan Chugani今日下午表示，已接到香港特首林鄭月娥致電向他道歉，但他不會接受。他向林鄭表示，現在警方已經「完全越界」。他認為水炮車開到清真寺前停下來才噴水柱，那就是有心的。

對於Mohan Chugani說自己「過去很相信香港警方」，港媒進一步證實，他曾於7月20日參與在金鐘添馬公園舉辦的「守護香港」大集會，並上台以英語發言，表示「過去見到一些擾民且極端的行動」，希望香港能有個新開始，與政府進行有意義的對話。

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香港示威：清真寺被香港警察水炮車射中，閘口及地板染藍－ BBC News 中文

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