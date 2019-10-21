親中又一樁！蘋果CEO庫克 接北京清大顧問委員會主席

2019-10-21 13:52

〔即時新聞／綜合報導〕蘋果公司（Apple）執行長庫克（Tim Cook）又有新職位了！北京清華大學經濟管理學院日前宣布，庫克成為該學院顧問委員會新任主席。蘋果近來頻頻向中國「低頭」，庫克的新職位也格外引發眾人關注。

北京清華大學經濟管理學院18日發布公告，表示該學院顧問委員會2019年的會議於當日上午舉行，由顧問委員會新任主席、蘋果公司執行長庫克主持。庫克表示，未來3年將與全體委員共同致力推動學院發展，努力建設學院成為世界一流的經濟管理學院。

對此，有網友認為庫克「為了穩定中國市場也是費心思了」。蘋果公司近年來積極經營中國市場，庫克日前也才剛與中國國家市場監督管理總局局長肖亞慶會面，但蘋果近年來多項措施則被認為是向中國「低頭」。

去年2月28日起，蘋果將中國的iCloud雲端服務轉由中國國有企業「雲上貴州」營運，引發資安疑慮。

本月4日，蘋果上架可顯示香港警力部署的「HKmap即時地圖」應用程式，隨即遭中國官媒《環球時報》、《人民日報》撰文批評，蘋果於10日主動下架該應用程式。

本月初，港媒爆出港澳iPhone用戶更新手機後，Emoji鍵盤裡的台灣國旗消失。同時，積極報導香港反送中新聞的美國網路媒體《Quartz》，其應用程式也於本月初遭中國版App Store下架。

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