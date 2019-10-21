俄中哥倆好？民調：俄羅斯排外情緒高漲 中國人連2年進討厭榜

2019-10-21 11:25

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯近年經濟長期低迷，導致反移民與排外意識抬頭，一項最新民調顯示，雖中俄當局關係持續拉近，每年更有大批中客前往俄羅斯遊玩，但近2年俄羅斯人對中國人的「厭惡感」卻不斷攀升。

據《美國之音》報導，莫斯科「列瓦達中心」發表民調指出，俄國主張限制勞工移民的受訪者從2017年的58%，遽增到今年的72%，排外和反移民情緒高漲。

雖中俄往來密切，中客佔其外國遊客最大比例，俄國媒體也充滿讚美中國的報導，更被俄國視為最友好的國家之一，但中國人卻連續2年成為俄國人厭惡的族群。

俄羅斯民族主義勢力每年11月4日都會在莫斯科舉辦「俄羅斯大遊行」，以反對外來移民為主要訴求，將「俄羅斯是俄羅斯人的國家」作為口號，據傳，「不滿中國、禁止賣土地給中國人」將作為今年遊行訴求。

在過去，因極端民族主義勢力「光頭黨」活動猖獗，讓俄國居民排外意識相當強烈，許多當地媒體認為，因近年來俄國人民的收入平均持續探底，才會導致排外情緒再次抬頭。

報導提到，曾任俄國民族主義勢力領袖的傑姆什金表示，俄羅斯應抵制中國威脅，須特別注意鄰近中國的遠東和西伯利亞地區。

傑姆什金進一步指出，中國人在莫斯科還不是主要問題，在遠東地區最能感受到中國的威脅，與中國鄰近的布拉戈維申斯克等，當地中國人造成的問題相當嚴重。

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