港警「藍水砲」攻擊清真寺 穆斯林青年：喪盡天良！

巴基斯坦裔青年Rashid Zab強調港警應該就清真寺遭攻擊一事，向香港穆斯林社會公開道歉。（彭博）

2019-10-21 08:53

〔即時新聞／綜合報導〕香港九龍大遊行昨日遭到港警驅離，出動水砲車對九龍清真寺及寺外民眾發射「藍色水炮」，將清真寺建築染成一片藍。巴基斯坦裔青年Rashid Zab昨晚在臉書撰文，指港警對清真寺的攻擊具有挑釁意味，此行為嚴重挑戰伊斯蘭教的價值觀，港警應出面向香港穆斯林社會公開道歉。

Rashid Zab在臉書以中文及英文寫下內容，要求港警公開道歉，Rashid Zab強調，保存和守護清真寺是穆斯林極為重要的義務和責任，穆斯林不只維護著清真寺帶給教徒們的價值觀，清真寺對教徒的生活亦有莫大影響，但港警對於清真寺的攻擊是暴力且具有挑釁意味的。Rashid Zab直言：「竟然以宗教聖地（九龍清真寺）作為目標，此舉簡直是喪盡天良的行為！香港警察不但需要解釋如此無良的舉動，更重要的是向香港穆斯林社會作出公開道歉。」

然而許多香港民眾在警方發射「藍色水砲」之後，自發前往協助清潔遭染藍的清真寺，展現香港人不被分化的團結精神。Rashid Zab也因此對港人表達感謝之意，強調非穆斯林的港人們對穆斯林展示最崇高的尊重，「正因如此，WE CONNECT！我向真主祈求，祈求你們今天的善行永遠不會被忘記」。

Rashid Zab最後則是說：「對所有向香港人展示了勇氣和善意的少數族裔，就讓我們一起為香港奮鬥！因為這是我們的香港，我們都是香港人！」Rashid Zab的臉書貼文貼出之後，至今已獲得2.3萬讚，被分享近1萬5000次，許多香港網友也紛紛在底下留言感謝及聲援：「We stand with you.」、「We connect」、「Respect and support」

油尖警區指揮官何潤勝昨晚10點前往清真寺針對此事向清真寺教長解釋，事後何潤勝表示，此舉是要表達誠意，但並沒有回應是否有向宗教代表道歉，步出清真寺時面對記者提問，何潤勝也都沒有回應。事後港警則在臉書貼文提到：「向教長解釋及表達關注。警隊非常尊重宗教建築物及宗教自由，並會繼續與九龍清真寺及在港的穆斯林社群保持良好溝通。」但並未提到是否有無道歉。

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