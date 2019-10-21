陸委會批港府：視台灣為中國一部分 拒司法互助

2019-10-21 00:37

〔中央社〕針對香港政府20日晚間發布有關台灣殺人案的聲明，陸委會今天凌晨質疑稱，台港無刑事司法協作，港府如何積極依法配合；且將台灣視為中國一部分，致台港間不能進行司法互助協商。

陸委會針對港府的嚴正回應共6點，內容如下：

一、港府宣稱陳嫌「自願自首」，但從宣布的時間點，宣稱勸服陳嫌投案的相關人士及其背景，與種種不合常理的情節，乃至港府和陸媒等配合一致的說詞和操作，都可輕易看出這是有背後政治力量精心操作的投案安排，毋怪乎有很多媒體及人士懷疑陳嫌是「被自首」，港府聲明完全無法釋疑。

二、我方早已一再說明，針對殺人案雙方應建立司法互助合作機制，方能根本解決問題。但港方根本就不回應我方多次司法請求，更於去年11月拒絕我方法務部等機關共同參與溝通。

至於港方所提來信，我方明確回覆希望將議題聚焦在司法互助，但港方從不正面回應，僅想利用雙方協商，為其逃犯條例修訂背書。

因此，陸委會在今年5月2日例行記者會已公開表示，倘協商是在逃犯條例下進行，我方持保留態度，當日更透過既有管道告知港方此一立場。所謂我方不回覆，完全背離事實，意圖混淆視聽，我方非常遺憾。

三、據港方表示，如我方在處理陳自首中提出有關證據的請求，港方會積極依法配合，卻又稱沒有法律與我進行刑事司法協作。我方擬請教港府，依據此一自相矛盾的說法，港方究要如何提供我方協助？或又只是再一次卸責的託詞？

四、殺人案的被告與受害者都是香港居民，若是負責任的政府，理應盡全力伸張公義，以撫慰受害家屬。港府不思解決之途，漠視我方司法請求在先，藉機推動遭各方反對的逃犯條例在後；現竟意圖規避自身應有的司法管轄權，其輕視港人遇害的程度，令人驚愕！

五、港府在本案上的政治操作，根本處心積慮地凸顯港人在香港以外的中國大陸地區犯罪，港府沒有任何管轄權，所以必須送回中國大陸審理；同時港府也用相同的邏輯，企圖將台灣納入所謂的「一個中國」政治框架下，強調陳同佳案只有台灣才有管轄權，因為把台灣視為中國的一部分，所以台港之間不能進行司法互助協商。

事實上港府與澳大利亞等30個國家都簽有「刑事事宜相互法律協助」，為什麼不能跟台灣洽簽司法互助協議？陸委會認為，這樣的政治操作無疑是沒有「送中條例」的送中實踐，矮化台灣主權，也破壞司法正義與人權，台灣絕對不可能接受，更不可能配合操作！

六、陸委會重申，針對殺人案只要港府提出請求，我方會在對等、尊嚴及互惠的基礎上，積極迅速提供相關證據，配合後續追訴，也希望港府迅速務實面對我方的請求，共同實現司法正義，還給被害人公道。（編輯：林克倫）

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