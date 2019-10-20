香港人反抗》撲朔迷離！頭髮長超快？陳彥霖母親是假的？

2019-10-20 19:20

〔編譯陳成良／綜合報導〕香港知專設計學院（HKDI）15歲女學生陳彥霖莫名變成水上全裸浮屍後，屍體已被火化，校方和警方聯手公布了她生前的監視器錄影影片，卻被質疑疑似剪接過，隨後自稱陳彥霖母親的「何女士」接受親港府的香港無線電視台（TVB）專訪，聲稱陳彥霖有「思覺失調症」，相信是自尋了斷。不過案情又出現逆轉，有人踢爆陳彥霖的母親及舅父早已失聯，很肯定地指稱受訪的女子不是陳彥霖母親。

綜合港媒報導，爆料者名為吳子明，他也是第一位在網上發佈15歲女浮屍消息的人，吳子明18日上香港My Radio網路電台「天地友政氣」節目時說，17日接受TVB專訪、自稱陳彥霖母親的「何小姐」根本是假的，就他所知，陳彥霖真實的母親和舅父早已失聯。

他強調，先前有接到陳彥霖真實母親的電話，也曾在電話中詢問該浮屍是否為她女兒，但她母親斬釘截否認。

網友也舉出另一個重大疑點，從陳彥霖尚未被關閉的臉書發現，陳一家人在今年中秋節之前的合家照 （七月底），而且還不只一張，都可以證明陳彥霖的母親，在兩個月前還是短髮，怎麼到了現在接受訪問，就變成大量長髮綁馬尾 ？ 一般女生的頭髮有長這麼快嗎？

台灣網友也在Dcard議論紛紛，直言「頭髮長超快，破世界紀錄」、「超恐怖，被自殺後還要被亂認女兒」，「那一定是綁黑人的假髮編織的啦」、「香港真的很會造假呢！」。

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