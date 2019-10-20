萬聖節將至！提藍色南瓜桶討糖 背後原因超暖心…

2019-10-20 17:02

〔即時新聞／綜合報導〕萬聖節將至，小孩們期待這一年一度的盛事，準備變裝出門「不給糖，就搗蛋」。現在美國社交媒體上發起一項活動，當你看到提著藍色南瓜桶的孩子上門討糖，請多發揮愛心接待，因為他們是有自閉症的孩童。

綜合外媒報導，這個想法源自去年，一名媽媽在臉書上傳一張藍色南瓜桶的照片，並寫下「如果你看到一個變裝的成年人，拿著藍色南瓜桶跟你要糖果，他是我兒子，而且他有自閉症。他身體有21歲，但他喜歡萬聖節。當你看到這個藍色南瓜桶，請分享一塊糖果，幫助我們讓他保持開心與活力。」該文獲得熱烈的關注，總共在臉書被分享了2萬8000多次。

在今年，也有位3歲男孩的媽媽在臉書上發文，自己的小孩患有低口語自閉症，無法說出「不給糖，就搗蛋」。去年她陪著兒子走遍5個街區的每戶人家，幫忙解釋自己兒子的症狀，今年她打算換個方式，讓兒子提著藍色南瓜桶要糖，使人們意識到他是自閉症孩童。她希望這個訊息能夠分享出去，讓自閉兒孩童也能好好享受萬聖節，該文也獲得14萬6千次的分享。

根據報導，全美自閉症協會（National Autism Association）主席福尼耶（Wendy Fournier）表示，此一趨勢似乎正在發酵，隨著大眾越來越關注，這是一種讓自閉症孩子們參與萬聖節的絕妙方式，「藍色南瓜桶用一種巧妙且有尊嚴的方式告知人們，提醒這孩子或成年人可能無法跟人對視、不能戴面具、無法說謝謝，但他們也有資格跟一般人一樣享受萬聖節的樂趣。」

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