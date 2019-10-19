岑子杰給香港人的家書：一起直視恐懼、面對挑戰

2019-10-19 23:32

〔即時新聞／綜合報導〕二度遇襲住院的香港民陣召集人岑子杰，今（19）日晚間在香港連登論壇發表一封〈給香港人的家書〉，除關心遭割持刀捅腹的市民外，更批評想解決提出問題者的政權是「掩耳盜鈴、自欺欺人」，呼籲香港手足要一同直視恐懼、面對挑戰，也務必平安歸來。

據貼文內容 ，二度遇襲的岑子杰表示，其實他的家人、朋友也不斷被黑勢力騷擾。但他認為，他的傷痛比不上示威者被暴虐港警打，或是香港人目睹政權沉淪的痛。岑子杰得知今晚又有派發文宣的示威者遭持刀捅腹、重傷送醫，他不希望這種事情再次發生。

岑子杰強調，民陣一貫強調和理非（和平、理性、非暴力）抗爭，但政權卻容不下反對的聲音，解決不了社會問題，就「解決提出問題的人」，不斷反對民陣的和平遊行申請。他批評，這樣的政權就是「掩耳盜鈴」、「自欺欺人」。

雖然民陣遊行的上訴被駁回，現在已有前立法會議員及民陣副召等4人出面，要以「個人名義」承擔主辦的法律風險，宣布20日九龍遊行將如期舉行，時間地點不變。對此，岑子杰呼籲，既然恐懼、挑戰必然會出現，那香港手足就一同「直視恐懼、面對挑戰」。

岑子杰也坦言，昨（18）日的人鏈活動中，香港人自發寫出「我們都是岑子杰」的標語，令他十分感動。因此，他希望所有示威者除互相連結、保護外，切勿以種族去標籤任何人，最重要的是務必「平安回來」，尤其是願意為香港以身犯險的人，以及宣布公民抗命的幾位20日九龍遊行主辦人。

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