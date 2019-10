「習維尼」現身NBA！ 籃網主場上百名觀眾著黑衣挺港

2019-10-19 13:58

〔即時新聞/綜合報導〕美國職籃NBA休士頓火箭隊總經理莫雷(Daryl Morey)挺香港示威所釀成的風波未平,18日多倫多暴龍(Toronto Raptors)對布魯克林籃網(Brooklyn Nets)在紐約巴克萊中心(Barclays Center)的季前賽中,出現上百名人穿著黑衣,支持香港反送中運動,也對被視為親中派的籃網老闆蔡崇信表達不滿。

《紐約雜誌》(New York Magazine)與《哈芬登郵報》(HuffPost)記者阿里(Yashar Ali)在推特上表示,製作人兼社運人士鄧肯(Andrew Duncan)贊助了這次活動,鄧肯購買300張門票,讓支持香港抗爭的人士得以出現在多倫多暴龍對布魯克林籃網在紐約的季前賽事。阿里發布的照片中,參與活動的人穿著「和香港站在一起」(Stand With Hong Kong)的黑色T恤、戴上黑色口罩,以及裝扮成諷刺中國國家主席習近平的「小熊維尼」,並舉起代表「五大訴求 缺一不可」的手勢,表達對香港反送中運動的支持。

參與這次活動的香港眾志常委羅冠聰在臉書上指出,這次活動有超過150位支持香港的朋友行動,在休息時間起立默站及高呼口號,代表希望國際社會都能抵禦中共壓力,勿向金錢「叩頭」,同時希望大家支持香港,經歷NBA事件後,大家都知道香港在國際對抗極權的前沿,防止同類事件發生,「保護民主自由價值,由撐香港做起!」

羅冠聰進一步表示,這次活動選擇在籃網主場進行,就是要向籃網老闆、阿里巴巴集團執行副主席蔡崇信進行一次示威,他指蔡崇信臉書發文跟隨中共,指責莫雷「支持分離主義」是「罪有應得」,故意歪曲事實替中共暴行脫罪,蔡崇信的言論令人氣憤。羅冠聰批評說,「我們還要歡迎中共到自由世界隨處霸凌嗎?」

1. Producer and activist Andrew Duncan bought 300 tickets to tonight's Nets vs Raptors game and is hosting hundreds of Chinese pro-Democracy activists to protest the NBA.



They're all wearing "Stand With Hong Kong" t-shirts pic.twitter.com/pIcUwSLaPB