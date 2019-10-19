英國會表決新版脫歐協議 時序與動向一次看

2019-10-19 13:36

〔中央社〕英國國會今天將表決首相強生版的脫歐協議，決定英國是否能在萬聖節和歐盟分手。以下整理相關時序與動向。

強生（Boris Johnson）趕在10月31日脫歐大限前的最後一次歐盟峰會與歐盟達成脫歐協議後，現得在國內爭取友黨北愛民主聯盟黨（DUP）同意他的協議。強生版協議若想在下議院闖關成功，需要320票，保守黨目前只有288席，因此DUP的10席相當關鍵。

新版脫歐協議會過嗎

路透社報導，DUP已表明不會支持新版協議；工黨（Labour Party）、蘇格蘭民族黨（SNP）與自由民主黨（Liberal Democrats）也全都表態反對，除非出現大倒戈，否則這些反對的票數就已逼近320票。

若新版協議今天再遭封殺，強生就得依先前國會所通過的立法，致函歐盟提請再將脫歐時限展延至2020年1月31日。英國政府說會遵守相關法律，但強生說一定會如期在10月31日前完成脫歐，卻沒解釋要怎麼調和這兩者間的矛盾。

英國國會先前3度封殺前首相梅伊版的脫歐協議，分別是1月15日432票對202票否決、3月12日391票對242票否決、3月29日344票對286票否決，但差距漸次拉近。

議程時序

．倫敦時間今天上午8時30分（台北時間19日下午3時30分），下議院將先由保守黨內脫歐派開會，尋求共識。

．倫敦時間上午9時30分（台北時間19日下午4時30分）下議院開議，強生將發表聲明闡明他的脫歐協議、接受議員們質詢。

．倫敦時間上午11時（台北時間19日晚間6時），強生的演說與備詢可望結束，下議院開始辯論。

．倫敦時間下午2時30分（台北時間19日晚間9時30分），議員開始陸續表決，程序是先表決其他議員所提的各相關動議、後表決脫歐協議，每個表決約需費時15分鐘。

表決哪些

議員們已提出至少3項修正動議，分別為修正動議A－要求在脫歐協議未完成相關施行的立法前，不要通過脫歐協議；這意味相關施行細則若無法在10月31日前完成立法，就得再將脫歐時程延後。

修正動議B要求變更表決，一口氣從表決脫歐協議改為表決是否取消脫歐；修正動議C是否決強生版協議，提出延後脫歐時程以供提前大選。

若前述各修正動議都沒過，就開始表決脫歐協議；若表決過關，強生便無需向歐盟提請順延脫歐時限，反之就得向歐盟提請再展延。

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