殘忍！ 庫爾德男童嚴重燒傷 專家疑土耳其使用白磷彈

2019-10-18 23:31

〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞邊境城市艾因角（Ras al-Ayn）附近的塔爾塔姆爾鎮（Tal Tamr）一家醫院，在13日釋出一名庫爾德男童上半身遭嚴重燒傷、入院後仍不停哭泣求饒的影片；英國化學武器專家指出，男童看起來像是被已在國際上禁用的白磷彈攻擊，才會造成如此嚴重的傷勢。

綜合外媒報導，13日塔爾塔姆爾鎮遭土耳其猛烈攻擊後，當地醫院收到一名上半身遭嚴重燒傷、傷口呈土黃色的庫爾德男童，能從影片中看到，直到醫師替他施打嗎啡「止痛」前，仍不斷哭求「別再燒了」，據醫師判斷，男童送醫前12個小時就已經受傷，過程中飽受折磨；而在哈塞克市（al-Hasakah）則有一名男孩臉部、手臂和及胸部遭嚴重燒傷。

據敘利亞北部羅賈瓦（Rojava）（庫爾德族居住地）衛生委員會表示，因土耳其軍隊已使用重型武器攻擊，造成許多庫爾德族人傷勢嚴重，而當地醫院許多傷患的傷勢，甚至不像被「一般武器」所傷，讓他們十分擔心，土耳其軍隊是否使用國際禁用的武器；另有英國化學武器專家指出，影片中男童看起來像遭「國際禁用」的「白磷彈」攻擊，一旦皮膚沾上白磷，與濕氣接觸後就會不斷燃燒、無法撲滅！

自美軍6日撤出敘利亞東北部後，土耳其就以重型武器攻擊、轟炸，奪取庫爾德族約1000平方公里的土地，自上週土耳其進攻後，造成218名平民喪生（18名兒童）、至少650人受傷，土耳其為此遭到國際特赦組織嚴厲撻伐，也引起全球譴責。

雖美國與土耳其昨（17）日達成為期5天的「停火協議」，讓庫爾德人民保護部隊（YPG）能從「安全區」撤出、離開敘利亞北部，但艾因角仍傳出遭到間歇攻擊。

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