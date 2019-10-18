菜鳥醫想取胎盤猛扯臍帶 22歲產婦慘叫身亡

2019-10-18 23:32

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯一名22歲年輕媽媽艾麗莎（Alisa Tepikina）在順利分娩後開心迎來自己與丈夫的愛情結晶，然而醫生告知她由於胎盤未取出需要立即再次進行手術。但因過度用力拉扯臍帶導致艾麗莎發生嚴重的子宮內翻，慘叫哀號後陷入昏迷，最終引發心臟驟停休克死亡。

根據英國《太陽報》報導，涉案醫生是一名資歷較淺的新手醫師，在取出胎盤的手術中，由於如同中世紀的手法一般十分粗糙，他大力拉扯產婦的臍帶為了將胎盤取出。但因在過度拉扯臍帶的過程中，會導致產婦的輸卵管、卵巢、子宮韌帶以及腹膜受到猛力牽拉，產婦的神經末梢受到嚴重刺激，而產生巨大的疼痛。

與分娩這種高級別的疼痛相比，子宮內翻的疼痛指數遠遠高於分娩疼痛指數的十倍以上。然而這名新手醫生並未及時發現問題而危及產婦性命，最後艾麗莎因過度疼痛休克引發心臟衰竭而亡。艾麗莎的父親德米特里表示，「我女兒痛苦的大聲慘叫，整間醫院都聽到。」母親也悲痛萬分不知如何面對這種悲劇。

這起刑事案件正在由俄羅斯調查委員會調查中，目前涉案醫生堅稱自己做法合理，也沒有暴力行為。若醫生被判犯有醫療過失殺人罪，他將面臨最高3年的監禁。而艾麗莎的孩子將會由她的母親及丈夫共同撫養。

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