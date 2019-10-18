戰沉77年！日本精銳航母「加賀號」 在中途島海域找到了

2019-10-18 17:05

〔即時新聞／綜合報導〕微軟共同創辦人艾倫（PaulAllen）生前所籌組的沉船搜索團隊「RVPetrel」再次發現重要二戰沈船，他們在中途島海域約5400公尺深的海底發現日本航空母艦「加賀號」，其為當時日本聯合艦隊最精銳的航母，在中途島海戰與其他3艘航母遭到美軍擊沉。

沉沒77年後現蹤

「RVPetrel」臉書今（18日）下午公布重大發現，他們在中途島海域約5400公尺深的地方，找到日本航空母艦「加賀號」殘骸，其船體直立在海中，由於當時遭到巨大破壞，「加賀號」大部分飛行甲板都已消失，不過他們還是拍攝到包含機槍座、副砲、200毫米主砲等殘骸，「RV Petrel」表示未來將釋出更多有關加賀號的影像。

航空母艦加賀號從戰艦改裝而來，一度採取3層飛行甲板的三段式構造，最上層甲板作為降落用、第二層甲板作為戰鬥機等小型機種起飛用、最下層也是最長距離的甲板則作為轟炸機等重型機種起飛用，增加艦載機出擊效率，但由於新型飛機陸續服役，3層飛行甲板不符合新機起降，後改裝全通式飛行甲板；1937年中日戰爭爆發後，「加賀號」多次在上海外海支援作戰，累積大量實戰經驗，1941年與航母「赤城號」組成第1航空艦隊，是日本聯合艦隊的航空精銳部隊。

1941年12月7日，「加賀號」與其他5艘日本航空母艦成功攻擊珍珠港，珍珠港事變後，「加賀號」也曾參與空襲拉包爾、卡維恩，最遠甚至空襲澳洲達爾文港，由於在帛琉港觸礁，「加賀號」被迫回國修理，未參加印度洋作戰。

中途島海戰

1942年6月爆發中途島海戰，第1航空艦隊「加賀」、「赤城」以及第二航空艦隊「蒼龍」、「飛龍」，先後遭到美軍擊沉，「加賀」損失最為慘重，其遭到美軍俯衝轟炸機突襲，當場命中4發1000磅炸彈，其中1枚炸彈直接引爆甲板上的油罐車，「加賀」艦橋直接被爆破，包含艦長等重要幹部陣亡，「加賀」全艦陷入一片火海，最後「加賀」斷成兩截沉入大海。

包含艦長在內加賀號共811人死亡，是中途島海戰中死傷最慘重的一艘軍艦，由於日軍在中途島海戰損失4艘精銳航母，讓美日雙方海空戰力差距大為縮小，讓美軍可以提前在西南太平洋展開反擊，迫使日軍進入消耗戰，進一步扭轉戰局。

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