反送中》港中大校長發公開信：警員涉不當暴力 查證後須譴責

2019-10-18 17:01

〔即時新聞／綜合報導〕香港中文大學（中大）校長段崇智，10日與中大學生、校友進行會面及對話。今（18）日他發表公開信，表示中大共有約20名學生遭警方不合理對待。他認為，對於部分警員涉嫌使用不當武力或違反人權，經查證後須予以譴責。

香港中文大學今日發布校長公開信，段崇智於信中表示，10日近4小時的會面後，他又與被捕學生進行逾2小時的閉門會談。他在會談中看見學生們無助的眼神，哭訴著親身經歷的身心痛楚，「每一句話都打進我的心坎裡」。他強調，「每一位同學，無論他們是否曾犯錯，都是中大的學生」，大學「不會隨便放棄任何一位同學」。

段崇智指出，中大共有約20名被捕學生受到一種或多種不合理對待，包含：被捕後最長達78小時才能打電話、被逼在沒有律師陪同下錄口供、不被允許躺臥或睡覺、被警員打巴掌、原被告知不需脫衣卻被強逼脫下所有衣物、哮喘病發6小時後才能就醫、頭部受創18小時後才被送往急診室等。

段崇智強調，無論學生為何被捕，在拘捕及扣留過程中，警方都必須確保被捕人士應有的權利不被剝奪。對於同學的遭遇，段崇智感到難過且悲憤，並將去信香港特首林鄭月娥，要求調查中大現有的約20宗個案。

段崇智進一步指出，過去2個月來香港社會上有強烈的聲音，要求政府成立獨立調查委員會，查明相關事件的真相。政府應該正視這個聲音，因為只有真相才能為所有人帶來最公平的結果。他希望，對於部分警務人員涉嫌使用不當暴力或違反人權，經查證後須予以譴責。

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