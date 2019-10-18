蘋果iOS移除我國旗後 庫克訪北京談擴大投資

2019-10-18 15:08

〔即時新聞／綜合報導〕蘋果公司（Apple）近日頻頻向中國低頭，不僅刪除港澳版本內的中華民國國旗的表情符號，還將能夠顯示港警位置的「全港抗爭即時地圖」應用程式下架。蘋果執行長庫克（Tim Cook）最近訪問北京，與中國國家市場監督管理總局局長肖亞慶見面，特別提到將在中國擴大投資。

中國國家市場監督管理總局今天發布訊息指出，肖亞慶與庫克等人在北京會面，雙方就擴大在中國投資與業務發展、消費者權益保護、履行企業社會責任等廣泛議題進行了深入交流。肖亞慶也在同天會見美中貿易全國委員會（USCBC）董事會代表團一行人，並與代表團團長葛林柏格（Evan Greenberg）討論「中美經貿關係發展中有關完善市場環境、中國市場監管改革、社會信用體系建設、維護消費者權益」等議題。

蘋果公司近期頻頻向中國低頭，先是在10月初重新上架可追蹤香港警力部署的手機應用程式「HKmap即時地圖」，但在遭受中國官方媒體猛烈批評後，蘋果公司再度將此應用程式以安全為由下架。美國數位新聞網站《石英》（Quartz）報導大量香港反送中抗爭的新聞後，蘋果將其應用程式從App Store移除。

另外，自從iPhone作業系統iOS 13.1.1版本開始，蘋果在表情符號（Emoji）的鍵盤裡，移除了中華民國國旗，還有外媒踢爆，蘋果自家的Safari瀏覽器，會將用戶的資料的傳給中國騰訊公司（Tencent）。

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