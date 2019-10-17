新脫歐協議終於達成 3大細節搶先看

2019-10-17 23:06

〔中央社〕歐洲聯盟（EU）和英國今天宣布達成新的英國脫歐協議。路透社將新協議的3項要點略作說明。

●北愛爾蘭關稅

北愛爾蘭將繼續留在英國關稅區，但按照協議的複雜關稅系統，從其他國家運抵北愛的貨品將適用所有歐盟程序。愛爾蘭島上不會有關稅檢查，檢查將在港口進行。至於從英國其他地區運入北愛爾蘭的貨品，則被視為未離開英國，因此不適用歐盟關稅。

旅客從愛爾蘭進入北愛爾蘭攜帶的個人貨品，將不須支付歐盟關稅。歐盟關稅豁免適用的第2類項目，是只能立即消費無法後續加工的貨品，這將在英國脫歐後由英國和歐盟設立的「聯合委員會」（Joint Committee）來加以定義。

此外，英國將能夠在不破壞歐盟的國家補助規則之下，提供北愛爾蘭企業貨物稅補償。北愛爾蘭還將從英國和全球其他地區達成的貿易協議獲益。且只要當地貨物不跨越邊界進入愛爾蘭和歐盟的單一市場，就只適用於英國關稅。

●北愛爾蘭議會同意

英國脫歐後，北愛爾蘭議會將必須就是否繼續遵循歐盟管理規則表示同意。脫歐4年後，北愛議會將再度表決是否施行歐盟管理規則，只要達投票數的簡單多數就代表同意，同意後再施行4年。若屆時獲得跨黨派支持，則相同運作系統將再延長8年，直到下一次表決。

若北愛爾蘭議會並未通過同意，將進入2年冷靜期，期間各方將必須找出新方法解決愛爾蘭島上可能恢復硬邊界的問題。

而若北愛爾蘭議會不開會或不表決，原運作系統將作為預設方式繼續施行。這和英國國會否決的原脫歐協議包含的「邊境保障措施」（backstop）不同，這套系統不會被英國和歐盟達成新的貿易協議所取代。這是歐盟方面做出的一大讓步。

●未來的貿易協議和公平競爭環境

歐盟和英國同意，雙方未來將致力達成雄心勃勃的自由貿易協議，取消關稅和配額限制。雙方也將發布聲明，在環境、氣候、勞工權利和其他議題的規則上維持高標準。

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