香港人反抗》陳彥霖浮屍疑雲 母親：只求放過我們一家人...

2019-10-17 21:18

〔即時新聞／綜合報導〕香港知專設計學院（HKDI）15歲學生陳彥霖浮屍油塘海面一案，引發外界連日猜測。陳彥霖的母親「何女士」接受被外界認為立場親中的媒體「無線新聞」訪問，指稱她懷疑陳彥霖患有「思覺失調症」，又稱相信女兒是自殺，希望外界別再打擾。

根據《立場新聞》報導，何女士接受「無線新聞」的訪問今晚播出。她先出示陳彥霖的出生證明以表明身分。

「我想澄清這件事，她是自殺，不是被殺的。」何女士在訪問中自稱相信女兒是自殺，她指稱，也和警方了解案件，認為在監視器畫面中的女兒神情有異樣。何女士懷疑女兒有思覺失調，不過，「當時和醫生講過，醫生說她只是反叛，而不是情緒有問題」。

何女士聲稱，女兒的死與反送中運動無關。何女士表示，6月份女兒曾上皆派發文宣，不過7月時，曾向她表示，運動已經「變質」。

對於外界關心陳彥霖，何女士則希望事件盡快平息，「不需要你們說要為她沉冤得雪，已經夠慘啦我們一家人。」何女士要求：「不要再推測、不要再胡亂講任何你們認為什麼，我只想你們放過我們一家人。」何女士稱，女兒生前最怕人煩、最怕人吵，「你們成天在那邊吵，好困擾呀。我相信她在天上都好困擾呀。」

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