不滿妻婚後「疲勞轟炸」 58歲健美選手報警控「家暴」

2019-10-17 21:56

〔即時新聞／綜合報導〕英國59歲婦女瓦萊麗（Valerie Sanders）日前遭58歲丈夫麥克（Michael）指控「控制行為」後，不但警方逮捕、拘留17小時，還被起訴！桑德斯聲稱，她只是要求丈夫幫忙做家事，沒想到麥克卻報警抓她，甚至對她提起控訴。

綜合外媒報導，瓦萊麗去（2018）年4月時，因不滿丈夫每天只顧著健身、洗車，向他留下「打掃房子、幫我泡一壺茶以及擦庭院門上的痕跡」的筆記，在家中打掃時，遭到警察逮捕、拘留17個小時，並依「控制行為」（當地法律屬家暴）罪名起訴；麥克表示，他與妻子婚後6個月，因為妻子一直對他的生活模式有意見、對他「疲勞轟炸」，讓他無法負荷、只好報警。

據報導，這對夫妻2012年在網上相識、在2014年結婚，瓦萊麗是家清潔公司的老闆，而麥克原先在監獄任職，失業一段時間後，因瓦萊麗鼓勵麥克健身，開始健身後，在健身房找到工作；從麥克開始「瘋健身」、參加健美比賽，除了花費長時間訓練、每天要吃5、6頓飯，還把食物都打成泥，而這些行為都讓瓦萊麗無法接受，不斷向丈夫表示他的不滿、要求分擔家務。

瓦萊麗表示，被拘留時「感覺自己像個罪犯」，牢房裡只有床墊、長凳和不銹鋼的廁所，但她堅決否認曾「強制」或」控制」丈夫，並聲稱，會留下紙條要求他用吸塵器打掃，是因為他們養了2隻狗；瓦萊麗認為，如果「家務分工」是控制行為，那所有夫婦都會出庭吧！此案6月25遭到法院駁回後，邁克爾選擇不再上訴，瓦萊麗最終被判處為期2年的禁制令。

瓦萊麗離開警局後，不久便提出離婚，現在已搬去跟33歲新男友托尼（Tony）同住；麥克則計劃繼續參加健美比賽。

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