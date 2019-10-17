她36歲就生了44個小孩！ 醫生移除子宮「節育」

2019-10-17 18:45

〔即時新聞／綜合報導〕一名烏干達女子娜芭坦茲（Mariam Nabatanzi）12歲時就已結婚，由於卵巢異常發達，又因體質關係又無法服用避孕藥，她在36歲那年就已經生了44個小孩。對此，醫生在她40歲時割除了她的子宮，讓她停止生育。

綜合媒體報導，娜芭坦茲現年40歲，由於擁有比一般人還大的卵巢，她在36歲時就生下了6對雙胞胎、4個3胞胎及5個4胞胎，總共44名子女，不過有6名小孩不幸過世。

3年前，娜芭坦茲及38名小孩遭到丈夫以「受了詛咒」為由遺棄，她獨力扶養這些小孩長大，一家人擠在4間用水泥磚和鐵皮屋頂所蓋成的房子裡，由大孩子照顧其他小孩子，每個人都要學習做飯等家事。娜芭坦茲曾表示，一家人一天便要吃掉25公斤的麵粉，23歲的大兒子伊凡（Ivan Kibuka）更不得不輟學負擔家計。

娜芭坦茲曾試圖求醫，不過醫生指出她的卵巢過大，避孕藥恐對她的身體造成危害，所以無法使用避孕藥避孕。不過根據外媒報導，醫生最後在她40歲時，協助割除了她的子宮，避免她再繼續生育下去。

根據世界銀行統計，全球家庭平均生育數為2.4名嬰兒；不過在烏干達，每名女性的平均生育數卻高達5.6名嬰兒，在非洲屬於排名前二的國家。

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