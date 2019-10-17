誤認74年！歷史學家研究發現「硫磺島升旗」士兵另有其人

2019-10-17 16:10

〔即時新聞／綜合報導〕1945年2月23日正在激戰中的硫磺島，6名美國海軍陸戰隊隊員在摺鉢山豎立美國國旗，在第二次立旗時被隨軍記者拍下，成為歷史最經典的照片之一，升旗手也成為軍券購買的宣傳，但在經過各方面研究後，發現其中一名升旗手身分在這70餘年來都被誤認了。

歷史學者分析發現旗手另有其人

綜合美國媒體報導，長期研究硫磺島戰役的3名軍事歷史學家佛利（Stephen Foley）、斯彭斯（Dustin Spence）、韋斯特邁耶（Brent Westemeyer）分析當時在摺鉢山所拍攝的影片，以及在場其他士兵所拍攝的照片後發現，74年來被認為是6名升旗手之一的一等兵加儂（Rene Gagnon），其實並未參與這次立旗，其真實真份為下士凱勒（Harold Keller）。

這份研究也得到了美國海軍陸戰隊特別調查委員會、FBI數位鑑識實驗室的證實，美國海軍陸戰隊16日聲明指出：「如果沒有致力於保護我們歷史的學者，以及FBI數位鑑識實驗室的協助，海軍陸戰隊就不會有這個機會來更了解摺鉢山第二次升旗的歷史記錄。」

美國海軍陸戰隊強調：「不管照片中的人是誰，每一個踏上硫磺島的海軍陸戰隊，或致力於硫磺島海空作戰的每一名士兵，永遠都是我們部隊寶貴歷史的一部分。」

升旗手低調 生前未向家人提及

凱勒下士參加過太平洋戰爭幾場重要戰役，得過紫心勳章，因心髒病發於1979年逝世，享年57歲，他從未提及自己在硫磺島的作為，凱勒女兒表示：「我們知道他參加了戰爭，肩部也有一處負傷......但他沒透露過，自己曾在硫磺島升旗。」

海軍陸戰隊3年前也曾勘誤 還原旗手身分

這不是首度針對6名硫磺島升旗手的勘誤，2016年美國海軍陸戰隊發表聲明表示，長期以來認為是升旗手之一的布拉得利（John Bradley），其實並未參與這次的升旗，站在他位置上的人是舒爾茨（Harold Schultz）。

布拉得利的兒子詹姆斯（James Bradley），根據父親的事蹟，與其他作者撰寫出《父輩的旗幟》（Flags of Our Fathers），成為當時的暢銷書，之後更被拍成電影，在海軍陸戰隊確定其父並不是升旗手後，詹姆斯也隨後聲明他不再相信他的父親是照片中六名升旗手之一。

現6名被確信為硫磺島升旗手分別為，凱勒、舒爾茨、海耶斯（Ira Hayes）、史達蘭克（Michael Strank）、蘇斯利（Franklin Sousley）、布洛克（Harlon Block），其中蘇斯利、史達蘭克、布洛克都在硫磺島上陣亡。

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