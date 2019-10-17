離奇！她生下男嬰被告知是死胎 30年後兒子突現身相認

2019-10-17 12:27

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州女子貝加拉諾（Tina Bejarano）在30年前17歲時生下第二胎克里斯汀（Kristin），母親告訴她嬰兒出生後15分鐘內就死亡了，這讓貝加拉諾陷入長期的憂鬱症，孰料30年後的現在，克里斯汀竟現身與貝加拉諾相認。

據《福斯新聞》報導，貝加拉諾當年受到母親的虐待，母親還告訴她在第一胎蒂芙尼（Tiffany）與男嬰克里斯汀之間只能選擇一個，也許是這樣克里斯汀才會被悄悄送養，而貝加拉諾完全被蒙在鼓裡，連一眼都沒見到嬰兒。

貝加拉諾經歷了「喪子」之痛，幾個月後遇到現在的丈夫加德雷（Eric Gardere），和他共結連理並生下另外三個孩子，但她還是忘記不了克里斯汀，每年都會和加德雷一起紀念克里斯汀的生日。

去年，貝加拉諾被長女蒂芙尼說服進行了DNA族譜測試，沒過多久就收到一封email，竟然是早已「死亡」的克里斯汀與她相認。

原來，克里斯汀出生五天後就被一個充滿愛心的家庭收養，並在拉斯維加斯長大，目前和妻子與剛出生的小孩一起住在紐澤西州。

貝加拉諾隔了30年後才看到克里斯汀第一眼，感動得快要哭出來，加德雷雖非生父，好幾個月以來卻也和克里斯汀以父子相稱，「他叫我爸爸，我叫他兒子」。克里斯汀將於11月24日帶著妻小，前往加州與貝加拉諾和加德雷相見。

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