不進八寶山 趙紫陽近期落葬民間墓地

2019-10-16 18:10

〔中央社〕港媒報導，前中共總書記趙紫陽逝世14年後，他的骨灰可能於近期安放在北京的民間墓地，而非中共八寶山革命墓地。

被視為中共開明派的趙紫陽於2005年初逝世後，他的家人與中共方面一直未能針對他的安葬事宜達成共識。

官方香港電台今天報導，趙紫陽兒子趙二軍接受該台專訪時說，家人已自資購買一處距離北京市中心60多公里的民間墓地，設計普通、低調，簡單的墓碑已經建成。

趙二軍說，希望在近兩個月內安葬父母骨灰。

網上資料顯示，2017年4月，趙二軍曾對外表示，北京官方已同意趙紫陽骨灰不進八寶山，由家屬自行處理安葬一事。

趙二軍當時說，正與官方商討父母骨灰的合葬問題，預定2018年4、5月可下葬，而當局已基本同意家屬提出的兩項原則，即不落葬八寶山公墓，以及像普通老百姓一樣，費用由家屬承擔。

一般而言，中共高層及對革命有貢獻的人士，去世後都會安葬於北京八寶山革命公墓。

根據資料，趙紫陽生於1919年，為中共第二代主要領導人，先後出任國務院總理和中共總書記，被認為是黨內改革派主要領袖。

1989年「六四事件」後，他被中共保守派排擠，理由是「分裂黨和國家，支持動亂分子」，隨後遭軟禁，2005年1月17日在家中逝世。他的夫人梁伯琪則於2013年去世。

趙紫陽的子女一直希望將父母骨灰合葬於民間墓地，但據指中共方面反對趙紫陽安葬於民間墓地，擔心他的安葬處會成為「民主紀念碑」。

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