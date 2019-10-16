庫德族死守邊界據點 彭斯親赴土耳其施壓停火

2019-10-16 11:43

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其9日起出兵敘利亞北部，攻擊庫德族民兵，引起歐美國家撻伐，美國總統川普除了祭出經濟制裁，更派出副總統彭斯（Mike Pence）前往安卡拉施壓土耳其停火；庫德族部隊為守住邊界重要城市艾因角（Ras al-Ain），與土耳其支持的部隊爆發激烈戰鬥。

根據《法新社》報導，隨著美軍撤退，俄羅斯已經成為敘利亞境內的主要外國勢力，俄軍部署部隊巡邏，以預防敘利亞與土耳其軍隊間的衝突。

敘利亞人權瞭望台組織的戰爭觀察員表示，土耳其認定庫德族與國內的分離主義份子有掛勾，因而出兵鎮壓敘利亞東北部的庫德族勢力，過程中，親土耳其的叛軍也在安伊薩鎮（Ain Issa）附近炸死2名敘利亞政府軍。

在美軍撤出後，敘利亞境內的庫德族部隊轉往與敘利亞阿薩德政權（Bashar al-Assad）合作，讓敘利亞政府軍重返北部，抵抗土耳其軍隊入侵。

川普也因為讓美軍撤退的命令在國內飽受抨擊，14日川普在推特表示，將提高土耳其鋼鐵的關稅，並對3名內閣成員施實施制裁。

彭斯則聲明，他將在週四（17日）會見土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan），致力達成停火協議，並設下協商方案的條件。為展現美方決心，彭斯將率領包含國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）在內的高階外交團隊出馬斡旋。

對此，艾爾段也展強硬態度，表示「我們永遠不會宣布停火」，在土耳其在未達成目標前，不會停止進攻，不擔心美國施加更多制裁。

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