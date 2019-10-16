捕捉逗趣又震撼瞬間 他勇奪年度野生動物攝影家大獎

中國攝影師憑藉這張既震撼又饒富趣味的照片，從超過4萬8千個作品中脫穎而出，獲得評審團最終肯定。（擷取自Wildlife Photographer of the Year臉書）

2019-10-16 11:24

〔即時新聞／綜合報導〕倫敦自然歷史博物館（Natural History Museum, London）2019年度野生動物攝影師大獎今天出爐，一名中國攝影師憑藉這張既震撼又饒富趣味的照片，從超過4萬8千個作品中脫穎而出，獲得評審團最終肯定。

倫敦自然歷史博物館介紹，該館一年一度的野生動物攝影師評選結果今天出爐，中國攝影師包永慶（音譯，Yongqing Bao）今年早春在祁連山雪坡拍下的傑出作品讓他一舉拿下今年度野生動物攝影師的名號。

評審團主席考克斯（Roz Kidman Cox）在聲明中表示，這隻土撥鼠在躲避藏狐獵捕時，展現出令人震撼的擬人動作與畫面張力，而包永慶鏡頭下的靜態畫面，成功將野生動物在面對生與死時刻的動態瞬間記錄下來，「絕對是完美的時刻」。

據稱，包永慶在拍下這張照片前，已經在當地觀察這兩隻生物許久，他說，畫面中的土撥鼠其實早在1小時前就已發現狐狸存在，並向其他土撥鼠發聲示警，惟狐狸一直躺著不動，讓土撥鼠最終放下戒心走出洞外尋找食物。

包永慶說，就在土撥鼠離開安全洞穴的時候，狡猾的狐狸突然翻身而起衝了過去，而土撥鼠也祭出閃電般的快速反應，接下來的一刻就這樣被記錄在照片上，成為永恆的瞬間。

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