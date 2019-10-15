真嘻哈！公開支持示威者、譴責警察暴力 俄歌手：人民必勝

2019-10-15 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕俄國首都莫斯科2019地方選舉，莫斯科選委會以多份連署書「未通過手寫檢查」為由，取消多名反對黨人士參選資格，引起民眾強烈反彈。自7月起莫斯科至今爆發多次合法、非法示威集會，頻遭警察暴力驅散。對此，俄羅斯許多饒舌歌手、樂團等，皆發表新作或公開聲援示威者，譴責警方暴力並高呼「人民必勝」。

據《BBC》報導，俄國莫斯科民眾自7月起因抗議選委會行政不公，發起大大小小的合法、非法示威集會，爭取「真民主」，常遭莫斯科警方以暴力驅散、拘捕。

對此，俄羅斯多名饒舌歌手、樂團等音樂界人士，紛紛發表新作或公開聲援示威者，並譴責警方暴力執法。

聲援藝人包括饒舌歌手Noize MC，歌詞中以著名蘇聯太空狗的名字「萊卡」（Laika）稱呼一名虛構警察，諷刺「牠」從小就想當太空人，就想穿著頭盔面罩、制服拿起盾牌、長槍和警棍痛打「人形怪」（人類）。

饒舌歌手Vasya Oblomov也創作一首〈煙霧〉（Smoke），比喻警方射出催淚彈造成的景象，歌詞中提到「鎮暴警察在煙霧中跳舞」等。饒舌歌手Face則公開支持示威者，在歌迷面前高呼：「無論如何，人民必勝！」。

此外，女性主義龐克樂團暴力小貓（Pussy Riot）也加入聲援行列，新作〈1937〉歌詞提到：「偉大的同志，明天你將被逮捕。你的警察朋友會從背後開槍射你，這是邪惡的任務、邪惡的負擔。你喜歡被逮捕嗎？偉大的同志。」

據悉，去年俄羅斯饒舌歌手哈士奇（Husky）和電子樂團IC3Peak都曾被俄國政府拘留，部分行程也遭取消。目前聲援示威者的歌手、樂團們仍未遭俄國當局制裁。

另一方面，「舔普」的饒舌歌手Timati and Guf也不吝於展示他們的立場，新作〈莫斯科〉（Moscow）除嘲諷示威遊行者外，也稱讚莫斯科是「一座沒有同性戀遊行的城市」，大秀反同立場。

《BBC》報導指出，這首「舔普」歌上個月在YouTube推出，獲得148萬個「爛」，創下俄版YouTube最不受歡迎的紀錄，也躋身全球前30名最多「爛」的影片。最終〈莫斯科〉在推出3日後自行刪除下架。

相關影片請見：

（俄饒舌歌手Vasya Oblomov所創作的〈煙霧〉（Smoke））

（女性龐克樂團「暴力小貓」新作〈1937〉）

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