哈吉貝襲日「地下神殿」全面啟用 3天排千萬噸洪水

〔即時新聞／綜合報導〕第19號颱風「哈吉貝」重創日本，大雨侵襲造成多數河川潰堤，吸引不少遊客到訪的防洪「地下神殿」時隔4年全面啟用，從12日至14日早上共排出了1000萬噸的洪水。《朝日新聞》15日報導，被稱作「地下神殿」的「首都圈外圍疏洪道」位在埼玉縣春日部市，全長6.3公里，流經地下50公尺處、是全球規模最大的疏洪道，在鄰近5條河川水位上漲時，會將水儲存至調壓水槽中，再以幫浦將水排至河川較寬的江戶川。
負責管理的管理江戶川河川事務所表示，12日下午6時許，5條河川全部的水都流入。5條河川全部的水位都上升至基準之上，實屬罕見情形。
該單位表示，12日晚上7時10分許，開始用幫浦將水排出至江戶川，沒想到到了13日早上，江戶川水位也開始上漲，回想起當時情況，負責人表示「提心吊膽」。
所幸在這之後，江戶川的水位下降，得以反覆執行流入排出的作業。據悉，「地下神殿」一次可儲存的水量為67萬立方公尺，12日開始到14日早上為止，共排出了1000萬噸的水。
報導指出，這是「地下神殿」2006年完工後，第2次全面使用所有設施，上次是2015年，造成茨城縣鬼怒川氾濫的關東·東北豪雨期間。
本日10月13日現在、本施設は稼働しております。本日の見学会は一部コース変更となり開催します。ご予約は利用規約https://t.co/vEbB56aQrT … … … … 確認の上https://t.co/ozck6CD68u からお願いします。#首都圏外郭放水路 #地下神殿 #春日部 #観光 #ガイドツアー pic.twitter.com/GcUEnLmqru— 首都圏外郭放水路見学会 （@gaikaku_guide） October 13, 2019