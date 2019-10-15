歧視？東京避難所拒收遊民惹議 安倍：應對所有人開放

2019-10-15 20:37

〔即時新聞／綜合報導〕日本遭強颱「哈吉貝」重創，傳出近300人傷亡。近日卻傳出日本東京的颱風避難所拒收無家可歸的2位遊民，引起各界批評，對此，日本首相安倍晉三回應表示「避難所應對所有人開放」，並稱將調查釐清此事。

綜合外媒報導，今年第19號颱風「哈吉貝」重創日本，迄今已傳出近300傷亡。但近日卻傳出東京緊急避難所拒絕收容2位遊民的消息，引起各界撻伐。

報導指出，12日哈吉貝颱風登陸當天早晨，東京台東區一所作為緊急避難所的小學，當日竟接連拒絕收容2位遊民，新聞一出引起日本民眾撻伐。

據《朝日新聞》報導，其中一名64歲遊民前往緊急避難所，官方卻要求他填下姓名和住址，無家可歸的他據實以告，卻被以「沒有住址就不能收容」的理由趕走。

這名老翁最後只能躲在建築屋簷下，僅以雨傘渡過狂風暴雨的夜晚，他說：「我只是想要進去設施裡面躲避，外面風雨太大了。」當（12）日下午，該避難所再度拒絕另一名遊民進入。

這則新聞近日火速在社群網站上傳開，日本網友紛紛批評：「難道這就是要主辦奧運的國家嗎？」、「外國人看見這種行徑會認為我們是個惡劣的國家。」，但也有其他網友持反對意見，認為遊民身上有異味或精神疾病。

對此，安倍晉三在議會表示，「避難所必須收容每一個疏散的民眾」，並承諾將會調查事實真相，並採取相應措施，台東區也表示將會重新審視相關流程。

據悉，日本早期勞動者、貧困者所聚集的「山谷地區」即位於東京台東區，近年雖因廉價旅遊住宿興起有些許改變，但仍有許多孤苦無依的流浪老人。

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