香港人反抗》少女浮屍校方公開電梯畫面 有人稱目擊她赤腳

2019-10-15 18:44

〔即時新聞／綜合報導〕香港知專設計學院（HKDI）15歲泳將陳彥霖上月浮屍油塘海面，引發輿論譁然。昨（14）日校方公開監視器畫面，卻因疑點重重不為現場學生接受。今日校方再公開陳彥霖離開電梯的畫面片段，並強調，原始畫面並未遺失。另外，今日一名同校學生聲稱，在陳彥霖失蹤的19日當晚曾見過陳彥霖，而她當時並沒有穿鞋。

據本報昨日報導，校方昨日答應播放包括陳彥霖搭乘電梯在內的原始監視器畫面，不過每當播放至電梯門開啟那一刻，門縫中看到1名白衣中年男子準備進電梯，校方就以隱私為由停止播放。另外，校方昨日也播放了陳彥霖於校園停車場內的畫面，不過，由於畫面模糊，難以辨認是否為陳生，且監視畫面顯示時間異常跳動，遭懷疑經過剪接。

根據《立場新聞》報導，今日早上又有學生包圍學校保安室，要求校方回應。直到中午，校方發表聲明表示，校方也希望知道真相，因網路上流傳不同臆測，校方決定公開陳彥霖傍晚回校及離校片段。校方重申，沒有任何隱瞞事情的需要，「除因應保障私隱要求，不能展示CCTV中不相關人士的容貌外，並沒有刪改任何CCTV的畫面」。

根據校方公開的畫面，1名據信是陳彥霖的女子17:50:42進入電梯，17:51:08白衣男子進入電梯，女子並沒有離開。直到17:51:27，女子步出升降機。不過，畫面結束時，電梯門並沒有關上，無法確認白衣男子稍後是否尾隨女子出電梯。

根據《立場新聞》報導，就讀視覺傳播系的二年級生「Black」今日稱，在19日當日曾見過陳彥霖。「Black」表示，他並不認識陳彥霖，而當晚他跟女友一起在調景嶺站步行其間，曾見到陳彥霖在調景嶺站鴻福堂商鋪外出現。「Black」表示，陳彥霖當時赤腳，眼睛以水平視角探望四周，但他並沒有持續留意陳彥霖後續的動向就離開現場。

報導指出，有學生表示，19日當晚曾校內拾獲陳彥霖的包包，內有學生證和手機，但手機內並沒有SIM卡。

警察公共關係科署理總警司江永祥11日表示，陳彥霖是在9月19日晚上，將自己的財物「丟在校園內，赤腳走向海濱公園」。經初步調查和解剖後，屍體表面無傷痕，也沒有被性侵跡象，在跟家屬確認背景後，警方認為案件無可疑。

另外，從昨日傍晚至今日傍晚，香港知專設計學院多處遭人破壞。

相關影片請見︰

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法