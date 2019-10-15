自民黨高層稱颱風災情「還算好」 引發失言風暴

2019-10-15 13:31

〔即時新聞／綜合報導〕今年第19號颱風「哈吉貝」對東日本造成慘重災情，截自目前為止造成66人死亡、15人失蹤、212人受傷，47條河川中出現66處決堤，不過日本眾議院議員、自由民主黨幹事長二階俊博13日在緊急會議中指稱：「和預測相比，感覺還算好。」此話一出立刻引發日本政界及網友一陣撻伐。

綜合日媒報導，二階俊博當時在會議中指稱：「和預測相比，感覺還算好。即便如此，還是有相當程度的損失波及範圍較廣。」雖然會後他解釋這並不是此次風災受災較輕的意思，但還是引發撻伐。憲民主黨黨首枝野幸男14日便對此指責：「這話讓人無法相信，此次風災目前正成為東日本大地震後最大的災害，不是嗎？」

然而內閣官房長官菅義偉14日在記者會上對二階俊博的言論避而不談，僅說：「對於執政黨幹部的發言，以政府的立場不便逐一置評。」

首相安倍晉三今（15日）在參院預算委員會面對立憲民主黨的杉尾秀哉追問此事時，強調自己不知道發言的詳細內容，不予置評，更說：「關於如果是這種程度還算好的說法，我認為完全不是這樣的。」

今日二階俊博出席自民黨針對風災所召開的緊急委員會時，被記者問到是否會收回這句話，二階俊博迴避不答，僅表示「今後會全力投入災後復原」。

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