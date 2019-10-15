川普扯「庫德族故意放走IS囚犯」 遭美國防官員狠打臉
列印

2019-10-15 13:10

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普14日在推特貼文，暗指庫德族部隊可能故意釋放被關押的伊斯蘭國（IS）囚犯。不過，根據美國官員的說法，沒有任何證據支持川普的論點，且也不符合庫德族利益。

川普貼文寫道，「庫德族可能釋放一些人，想把我們捲進去」。然而，根據《CNN》報導提到，一位美國高級國防官員反駁川普的言論，強調沒有任何跡象顯示庫德族領導的「敘利亞民主力量（SDF）」故意釋放他們所監控的IS囚犯。

該美國高級國防官員告訴CNN，川普「錯誤宣稱庫德族故意讓IS囚犯出獄，這是錯誤的。他們正冒著生命危險保護我們的軍隊，正和一群意圖消滅他們的力量戰鬥」。

庫德族當局日前表示，土耳其屢次襲擊多個拘留營及監獄，導致許多IS囚犯和785名與IS囚犯有關的人得以趁亂脫逃。土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）則批評，IS囚犯逃脫的言論是「不實訊息」，目的為「挑釁美國和歐洲」。

美國中東研究所敘利亞研究專家馬奇（Danny Makki）也強調，ISIS戰士及其家人仍受到庫德族控制，他反駁「即使的這樣做，也不符合敘利亞民主力量的利益」。

  • 美國總統川普14日推文表示，敘利亞民主力量（SDF）刻意釋放被關押的伊斯蘭國（IS）囚犯。（法新社）

    美國總統川普14日推文表示，敘利亞民主力量（SDF）刻意釋放被關押的伊斯蘭國（IS）囚犯。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法