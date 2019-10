川普扯「庫德族故意放走IS囚犯」 遭美國防官員狠打臉

2019-10-15 13:10

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普14日在推特貼文,暗指庫德族部隊可能故意釋放被關押的伊斯蘭國(IS)囚犯。不過,根據美國官員的說法,沒有任何證據支持川普的論點,且也不符合庫德族利益。

川普貼文寫道,「庫德族可能釋放一些人,想把我們捲進去」。然而,根據《CNN》報導提到,一位美國高級國防官員反駁川普的言論,強調沒有任何跡象顯示庫德族領導的「敘利亞民主力量(SDF)」故意釋放他們所監控的IS囚犯。

該美國高級國防官員告訴CNN,川普「錯誤宣稱庫德族故意讓IS囚犯出獄,這是錯誤的。他們正冒著生命危險保護我們的軍隊,正和一群意圖消滅他們的力量戰鬥」。

庫德族當局日前表示,土耳其屢次襲擊多個拘留營及監獄,導致許多IS囚犯和785名與IS囚犯有關的人得以趁亂脫逃。土耳其總統艾多根(Recep Tayyip Erdogan)則批評,IS囚犯逃脫的言論是「不實訊息」,目的為「挑釁美國和歐洲」。

美國中東研究所敘利亞研究專家馬奇(Danny Makki)也強調,ISIS戰士及其家人仍受到庫德族控制,他反駁「即使的這樣做,也不符合敘利亞民主力量的利益」。

....Kurds may be releasing some to get us involved. Easily recaptured by Turkey or European Nations from where many came, but they should move quickly. Big sanctions on Turkey coming! Do people really think we should go to war with NATO Member Turkey? Never ending wars will end!