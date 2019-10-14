波蘭疑歐右翼執政黨贏得大選 恐續槓歐盟

2019-10-14 23:13

〔中央社〕波蘭今天舉行國會大選，右翼疑歐執政黨波蘭法律正義黨（PiS）贏得國會多數席位，再度取得執政4年機會，將繼續推行與歐洲聯盟當局出現衝突的改革計畫。

波蘭選舉委員會今天公佈99.5%選區的官方開票結果，法律正義黨拿下43.8%的選票。最大反對黨公民聯盟（Civic Coalition, KO）則贏得27.2%的選票支持，位居第二大黨。

左翼聯盟（The Left）得票率為12.5%。波蘭農民黨（PSL）及反體制政黨「庫奇茲運動」（Kukiz'15）陣營獲得8.6%選票，極右聯盟黨（Confederation Party）則有6.8%支持率。

波蘭為歐盟最大的前共產國家，法律正義黨的勝選引發對民主準則的憂慮，因為波蘭政府被控將司法制度政治化，將國營媒體變成政黨喉舌，並且導致社會兩極化。

法律正義黨再度執政，可能強化歐盟內反移民民粹主義者聲浪，這些人士亟盼縮減歐盟內的自由派議程。

法律正義黨將這次大選塑造成兩種價值之間的選擇，一是在社會生根的傳統天主教價值，二是提倡少數人利益、破壞家庭生活的自由秩序。

批評者指控，法律正義黨在選戰期間挑起恐同情緒，認為鼓吹男女同志、雙性戀者以及跨性別者（LGBT）的權利是外來勢力入侵，威脅波蘭的國家認同。

儘管法律正義黨贏得眾議院，但反對黨自由派現代黨（Modern）黨魁魯柏諾爾（Katarzyna Lubnauer）推文指稱，法律正義黨輸掉了參議院，因為反對派政黨達成協議，反對陣營將在參院有多數席次。

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