英國之「野望」！女王重申準時脫歐 反對黨諷「競選宣言」

2019-10-14 23:42

〔即時新聞／綜合報導〕英國國會開幕大典今（14）日舉行，女王伊莉莎白二世依執政黨所撰講稿演說，重申準時「脫歐」的決心，並對英國未來打擊犯罪、健康醫療以及環境政策立下「野望」，卻遭反對黨諷刺是執政黨的「競選宣言」。

綜合英媒報導，英國國會開幕大典（State Opening of Parliament）今（14）日舉行，女王伊莉莎白二世依往例進行演說，講稿由執政中的保守黨政府撰寫。

報導指出，女王在演說中提及將加重刑事案件處罰、減少塑膠汙染等26項法案，演說中所提及的法案列表，將經議會表決是否最終成為本會期審議項目。

女王演說中提及：「我的政府首要目標，是確保英國在10月31日期限前離開歐盟。我的政府將會和歐洲聯盟發展出新的夥伴關係，著重在自由貿易和友善合作上。」

對此，在野的工黨批評女王演說淪為保守黨的「競選宣言」（election manifesto），工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）表示：「我們實際上聽見的是從王座旁的台階（首相之位）傳來的政黨政治宣傳。」

據悉，女王的演說將會進入數日的議會辯論，最終英國國會必須全體表決是否通過演說中的內容，結果將影響英國首相強森（Boris Johnson）飽受各界質疑的政治窘境。

若女王演說內容，即英國政府施政方針被國會推翻，雖不會直接迫使強森下台或提前選舉，但反對黨恐被迫提出「不信任案」交付表決，或者政府將會提案「提前選舉」作為回應，但必須取得三分之二的議員同意。

據記錄顯示，英國政府上一次演說（施政方針）遭推翻，可追溯至1924年1月，英國國王喬治五世（George V）的「國王演說」遭國會否決，時任首相暨保守黨黨魁的鮑德溫（Stanley Baldwin）因此下台，由少數黨工黨接管政府。

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