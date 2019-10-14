Uber Eats快速擴張各國市場 死傷理賠問題多

2019-10-14 21:47

〔中央社〕美食外送平台Uber Eats的台灣外送員死傷車禍頻傳，在墨西哥等國家也屢傳事故，衍生出許多死傷理賠問題，但未能減緩Uber Eats快速擴張。

科技新聞網站The Verge於今年7月報導，在先前半年多，墨西哥共有5名Uber Eats外送員死於車禍，另有數十名外送員受傷。Uber的保險本應有所幫助，但卻未有助益。

去年11月27日，一名22歲Uber Eats外送員於墨西哥市騎乘單車進入一條主要大道時，一輛卡車撞上他後加速逃逸，他當場死亡，成為Uber Eats進入墨西哥市場兩年後首位喪生的外送員，引發要求公司負責幫助家屬的抗議。

之後，去年12月12日、今年2月10日、2月18日及5月4日，墨西哥又有4名Uber Eats外送員因車禍喪生，包括一名年輕女性，其中多起是肇事逃逸案件。

除了墨西哥，美國費城及布魯克林、澳洲雪梨、哥斯大黎加、阿根廷及西班牙等地，也有Uber Eats、Glovo、Caviar及Rappi等手機應用程式（App）網路點餐外送員於工作時喪生。

在阿根廷及智利，Uber Eats及Rappi外送員已有組織，正推動立法保護他們的勞工權益。墨西哥外送員則有共同的不滿，包括薪資不穩定、缺少健康保險及面臨死傷風險。

墨西哥Uber Eats外送員也經常發生非死亡車禍，導致手臂、鎖骨、鼻子等部分骨折，甚至幾乎截肢。此外，他們的機車及單車常在事故中撞毀，或在送貨時遇搶。他們風險重重卻收入微薄，在墨西哥市多數外送每趟僅賺30至60披索（台幣約47至95元）。

2017年2月，Uber Eats開始提供墨西哥外送員保險，涵蓋死傷等醫療支出，但The Verge採訪8名因公受傷的外送員，其中5人透過Uber Eats的保險尋求賠償，卻無人索償成功。

喪生外送員的家屬只能轉向他們同事尋求財務幫助。在為Uber Eats工作時受傷的部份外送員欠下大筆債務，因為得耗費數月時間養傷。

基於墨西哥勞工法規，Uber Eats外送員被視為「服務提供者」，意味他們無法就失去的收入獲得補償，獲得傷殘補助金，或接受僱主資助提供的醫療。

更糟的是，Uber在墨西哥的營運，是透過總部設於荷蘭的子公司Uber BV註冊，藉此減輕在墨西哥的稅務義務，以及阻撓墨西哥的服務提供者提起訴訟。

在南非，點餐外送員的死傷案例也增加。今年7月5日，曾有一名Mr. D Food外送員從開普敦市郊騎車回家時，慘遭來車撞擊死亡。

Uber Eats及Mr. D Food等app點餐外送業者，在南非吸引數千機車騎士從事這個缺乏管制、高度危險的工作，從業者主要是移民。

長期以來，全球移民常從事危險工作，但專家警告，這種零工經濟（Gig Economy）使得當局更難監管工作情況並執行勞工法規。

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