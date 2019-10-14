港警疑遭割頸 中國官媒怒了：堅決維護法治尊嚴

2019-10-14 16:53

〔即時新聞／綜合報導〕香港示威抗爭運動愈加激烈，從昨天持續至今（14）日凌晨，整夜烽火、暴力衝突不斷，港警配以真槍實彈「步兵」方陣暴力清場，造成多位港人輕重傷。其中有1名港警疑似在衝突中遭「割頸」，引起中國官媒大篇幅撰文，評論「絕不能讓暴徒恣意妄為、逍遙法外」。

根據中國官媒《人民日報》評論，針對該事件，《人民日報》怒斥「這是謀殺！」在香港蓄意謀殺，嚴重傷害他人身體，同樣可以判處終身監禁。更何況這次暴徒以利器直接劃割警員頸部，分明就是要「置警員於死地。對這樣的暴行如不嚴厲譴責、從嚴懲處，必將進一步助長暴力份子的囂張氣焰，給香港社會的安全帶來極大危害」。

內文譴責示威者襲擊港警行動，痛批襲警暴力不斷升級，「喪失基本理性和人性」，也與香港社會對暴力肆虐的縱容、對抹黑攻擊警察言行的縱容有關。內文更稱，「人們期待，法庭在審判類似案件時，堅決維護法治尊嚴、堅持公正司法、維護正義，切不可讓兇殘的暴徒恣意妄為，逍遙法外」。

內文更指，暴力份子襲警不是為了所謂的「民主」、「自由」，而是為了能夠無所顧忌地實施暴力、「攬炒（意指兩敗俱傷）」。「警隊是香港最重要的一道護城河，香港人一定要保持清醒，認識到暴力份子攻擊警察的真正目的何險惡用心」。

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