哈吉貝猛力襲日 千年神木「樹幹直徑1公尺」慘被吹斷

2019-10-14 12:02

〔即時新聞／綜合報導〕今年第19號颱風「哈吉貝」重創日本，破紀錄雨量造成嚴重災情。鄰近重災區的山梨縣有一株樹齡超過1000年的神木竟也慘被攔腰折斷。

根據日媒《NHK》報導，山梨縣西部南阿爾卑斯市的寺廟中，有一株樹齡超過1000年的神木「三惠大櫸樹（三恵の大ケヤキ）」，自昭和3年（1928年）就被日本認定為國家級天然紀念物。

「哈吉貝」帶來的狂風豪雨席捲日本，當地市府人員證實，神木遭強風襲擊，直徑長達1公尺的樹幹被攔腰吹斷，目前已向日本文化事務廳報告損壞情形，預計將拆除折斷的樹幹。

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