南韓宣布再加購20架F-35 考慮發展輕型航母艦載機

2019-10-14 11:57

〔即時新聞／綜合報導〕南韓國防武獲計畫局（DAPA）日前宣布，規劃加購20架F-35戰機，預計耗資33億美元（約新臺幣1009億元），以加速汰換老舊的F-4與F-5戰機。

根據《防衛新聞》報導，南韓2014年決定購買40架F-35A戰機，總價格約64億美元（約新臺幣1958億元），並於今年年初開始交貨。南韓國防武獲計畫局於10月7日在給國會的報告中宣稱，政府將於2021年啟動第2階段，在接下來的五年內，加購20架F-35戰機，。

報導指出，目前南韓在考慮是哪一種型號的F-35戰機，多個消息指稱，南韓政府將購買F-35A戰機，但也有改買可以短距起降、垂直起降的F-35B戰機，以配合在2030年，南韓推出自製輕型航空母艦的考量，F-35B的性能適合擔任艦載機。

今年7月，南韓軍方批准新式直升航空母艦的計劃，接替目前獨島級兩棲攻擊艦，排水量預計為3萬噸，是獨島級的2倍。

對於南韓獲得F-35A戰機，北韓深感不安，因為該機可以閃避雷達偵測，輕易入侵北韓領空。平壤當局稱，他們別無選擇，只能開發和測試特殊武器，以完全摧毀在南韓的致命武力。北韓也在這幾個月頻頻試射火箭及飛彈，專家說，這是劍指南韓停放F-35A的基地。

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