反送中》警總外靜坐48小時 港銀髮族籲港警「放下屠刀」

2019-10-12 20:55

〔即時新聞／綜合報導〕香港銀髮族今（12）日發起「警總靜坐48小時」，抗議政府處理反送中運送失當、控訴警方暴力濫權，呼籲港府與警隊「放下屠刀」。靜坐48小時代表警方拘留時限，也象徵與示威者同進同退。

據「銀髮族老而不廢」貼文，香港銀髮族今（12）日發起「銀髮族相約警總靜坐48小時」運動，抗議港府決策不公、警隊濫權暴力，並表達與前線青年同在的訴求。

銀髮族靜坐48小時，代表警方拘留疑犯時限，並象徵與前線抗爭者「同進同退」。活動主要4項訴求包括：

1、獨立調查警方濫權暴力。

2、抗議警方濫權、濫捕、濫暴。

3、反對將扣留時間由48小時增至72、96小時。

4、呼籲警方遵守保護兒童權利公約。

據《立場新聞》報導，活動發起人「譚sir」在現場不斷強調：「真相一日不查明，市民都難以再相信政府」，並譴責警方暴力從6月至今不斷升級，已達「無法無天、胡作非為」的程度。

62歲長者梁錦濤受訪時表示，他自認是「和理非」，呼籲年輕人抗爭需要長時間持續投入，不要急於見效。他表示能夠理解年輕人的憤怒，但希望他們保持冷靜、理性思考，持續抗爭。

攜帶自製標語到場支援的63歲姚女士則表示，她相信年輕人為民主自由抗爭的理念。她坦言過去的生活就是賺錢、旅遊玩樂，直至今年6月才被抗爭的年輕人點醒：「原來香港是這麼黑暗的」，並表示自己有信心能夠完成靜坐，因為和青年抗爭者在「新屋嶺」所遭受的待遇相比，是微不足道的。

據悉，這場活動參加人數已逾50人，主辦方雖感謝各界支持讓「靜坐成為非法活動」，但希望活動在沒有衝擊的和平情況下落幕，若警方要清場，他們會呼籲所有人離開。

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