哈吉貝颱風登陸日本！已釀1死60傷 關東460萬人撤離

2019-10-12 20:51

首次上稿：19:48

更新時間：20:51

〔即時新聞／綜合報導〕颱風哈吉貝今（12）日於台灣時間6點，登陸日本靜岡縣伊豆半島。根據日本放送協會（NHK）報導，目前颱風已造成1人死亡、60人受傷，另有4人下落不明。關東地區460萬人被迫撤離。

【20:43】包括流經神奈川縣及東京都等地區的多摩川在內，日本多條河川被評為「氾濫高危險性」。此外，由於水壩水位上升，茨城縣晚間8時50分開始排放水沼大壩；神奈川縣也將在晚間10時緊急排放縣內相模原市的城山水壩，同時呼籲民注意洪水來襲。

【20:19】日本晚間停電區域擴大，包括靜岡縣，約4萬2千戶；千葉縣，約3萬戶，神奈川縣約1萬2千戶；台茨城縣4萬戶等，有超過10萬戶停電。

日本氣象廳晚間8時（日本時間）指出，颱風正在伊豆市附近，以時速35公里的速度朝北北東方向前進，中心氣壓955百帕，近中心最大風速每秒40公尺，瞬間最大陣風每秒60公尺。

目前日本氣象廳已緊急向静岡縣、神奈川縣、東京都、埼玉縣、群馬縣、山梨縣、長野縣等7地區發布大雨特報，警戒等級提升到最高的五級，數百萬人緊急撤離。氣象廳也罕見警告，這樣的雨勢是「前所未見」。

根據NHK最新傷亡消息，目前颱風已造成1人死亡、60人受傷，另有4人下落不明；稍早報導也提到，日本千葉縣至今已經有9200處停電，東京電力公司表示，12日電力因強陣風造成損壞，現在正在卻了解情況。此外，東京都、茨城縣和靜岡縣也大約有200處停電。關東地區緊急撤離460萬人，塞爆各地避難所。東京周邊成田、羽田兩大機場都已關閉、JR在來線、新幹線幾乎全面停擺，百貨超市、迪士尼樂園也宣布關閉。

氣象廳預測到13日早上為止，關東、東海、北陸、東北和近畿地區都會持續降下暴雨，24小時雨量最多可達600毫米，提醒民眾千萬注意安全。

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