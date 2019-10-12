美女記者遇球迷挑釁「露出妳的X頭」 高EQ反擊圈粉網友

2019-10-12 22:32

〔即時新聞／綜合報導〕義大利體育記者萊奧塔（Diletta Leotta）上月29日在足球場工作時，遭場邊觀眾挑釁喊「露出妳的奶頭（fuori le tette）」，她聽到後對其笑著揮手，接著做出「拇指朝下」的動作，高EQ反擊讓網友們大為讚賞。

綜合媒體報導，28歲美女記者萊奧塔上月29日到義甲聯賽球場採訪時，竟遭遇場邊有位觀眾向她大喊「露出妳的乳頭」，萊奧塔聽到「言語性騷擾」後，不僅沒有大發雷霆，還向挑釁的球迷微笑揮手，然後比出「倒讚」手勢，以兩個動作簡單回應滋事者。這段影片曝光後，萊奧塔的高EQ表現贏得許多網友的稱讚。

根據外媒報導，萊奧塔事後還替挑釁的球迷緩頰，她說，「那只是個誤會，球迷們都很支持我，當時的回應只個玩笑，順便表達一點諷刺」。萊奧塔曾在2016年被駭客散布私人裸照，導致名譽受到損害，之後她經常會提醒自己不要被輿論影響。

La journaliste de DAZN, Diletta Leotta est revenue sur le fait que les napolitains aient chanté "Diletta montre tes seins" lors de Napoli - Brescia :



"C'était une simple blague, c'est pour cela que ma reaction était ironique" pic.twitter.com/2egE8y3muR — FrSerieA （@FrSerieA） 2019年10月9日

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