抓內鬼！為幫記者女友搶獨家 美情報員偷看機密慘被捕

反恐分析師弗瑞斯（Henry Kyle Frese，中）涉嫌向CNBC國安記者瑪西亞（Amanda Macias，右）以及NBC記者庫比（Courtney Kube，左）洩露國家機密。（合成圖，路透社／翻攝自推特）

2019-10-12 13:31

〔即時新聞／綜合報導〕情報誠可貴，愛情價更高？一名美國國防情報局（Defense Intelligence Agency）的情報人員，涉嫌向媒體洩密而被捕，並傳出他與記者有過戀情。

綜合外媒報導，30歲的反恐分析師弗瑞斯（Henry Kyle Frese）涉嫌於2018年至2019年向2名記者洩露外國武器系統情報，但檢方目前不願透露他所洩漏的機密為何，聯邦調查局（FBI）認為若公布的話，將對美國造成傷害，並讓敵國受惠。

據了解，弗瑞斯過去一年曾向美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）擔任國安記者的女友瑪西亞（Amanda Macias），洩漏關於外國武器系統能力的報告，其中還包含報告原文，且在與瑪西亞結識不久後，就以幫助事業為由，多次向她洩露「最高機密」情報。2018年4月，更是讓瑪西亞搶到有關中國在南海部署飛彈系統的獨家新聞。

此外，弗瑞斯更涉嫌洩密任職於國家廣播公司（NBC）的記者庫比（Courtney Kube），調查人員更是在去年9月成功竊聽到他與庫比的通話，在在顯示弗瑞斯將國防機密檔案洩漏給第2名記者。

華盛頓特區反間諜部門特別探員科勒（Alan E. Kohler Jr.）表示，人們擔心的並不只是情報外洩，還有其他國家會如何利用這些資訊，「簡單來說，這威脅美國人的性命」。

反恐分析師弗瑞斯（Henry Kyle Frese）。（路透）

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