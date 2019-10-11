不只高級酸！ 南方四賤客新片飆罵中國政府「FxCK」

2019-10-11 10:06

〔即時新聞／綜合報導〕在中國被禁播的知名美國成人喜劇動畫《南方四賤客》（South Park），8日發表極具嘲諷的「道歉文」後，9日播出第300集（第23季第3集），再度將中國政府數落一番，本集不只嘲諷，更直接大罵中國政府「Fxck」。

《南方四賤客》里程碑的300集「注射！！！」（SHOTS!!!）在9日如期播出，本集敘述主角之一的阿ㄆㄧㄚˇ（Cartman）不想被注射疫苗，像是豬一樣亂跑亂叫，據說這個疫苗能夠啟發藝術天賦，但阿ㄆㄧㄚˇ堅信疫苗有害論，他不喜歡疫苗帶來的痛苦，並從網路上刪除假消息，讓他能夠繼續上學。

另一方面，屎蛋（Stan）的爸爸蘭迪（Randy）在中國販售大麻賺了30萬美元，並且迴避了中國的人權暴行。蘭迪想要跟前商業夥伴神奇毛巾（Towelie）重修舊好，神奇毛巾的其中一個條件是「別再跪舔中國」（No more kissing China's ass），蘭迪回說，「中國事實上是一個愛好自由的國家」，讓神奇毛巾氣說，「我從來沒有在中共政府監控的企業工作」，蘭迪則強調不再賣東西給中國人。

緊接著，神奇毛巾要蘭迪跟著說「X你的中國政府」（Fxck the Chinese government），才要跟他和好，起先蘭迪勉為其難說了一次，但神奇毛巾不太滿意，要求蘭迪大聲點，蘭迪才大喊「「X你的中國政府」。

上週《南方四賤客》第23季第2集《中國樂隊》（Band in China）觸碰中國政府的敏感神經，遭到中國禁播，《南方四賤客》成為中國社群媒體敏感詞後，8日發表「向中國正式道歉」的聲明，表示他們「像NBA一樣，歡迎中國審查進入我們的家園與心裡」，並聲稱「我們愛錢勝過民主自由，習近平長得一點都不像小熊維尼」，還大讚「偉大的中國共產黨萬歲。祝今年秋天的高粱豐收！」文末還反問中國「我們和好了吧 ？」

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蘭迪大罵中國片段

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