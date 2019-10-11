諾貝爾得主漢德克爭議多 曾指巴布狄倫不夠格得獎

2019-10-11 02:28

〔中央社〕奧地利作家彼得‧漢德克（Peter Handke）獲得今年諾貝爾文學獎，他被譽為德語文壇的重要作家，但他本身也有諸多爭議，如曾表示2016年諾貝爾文學獎得主巴布狄倫不夠資格。

1942年，歐洲正處於第二次世界大戰的戰火之中，彼得‧漢德克當年出生於納粹德國所佔領的奧地利，他早期與母親和繼父一同生活，根據漢德克的自傳中描述，因為繼父的酗酒，使他厭惡可能致癮的事物。

漢德克著名的作品包括具有爭議性的劇本「冒犯觀眾」，以及小說「守門員的焦慮」，並且也在1987年，與德國導演文溫德斯（Wim Wenders）合作編寫電影「慾望之翼」（Wings of Desire）的劇本；漢德克於1978年所導演的電影「左撇子女人」也曾經入圍坎城影展最佳影片。

2004年的諾貝爾文學獎得主艾爾弗雷德‧耶利內克（Elfriede Jelinek）於當年得獎時曾經說過，「漢德克是活著的經典，他比我更有資格得諾貝爾文學獎」，顯現他在德語文壇的地位，而今漢德克終於也獲得諾貝爾文學獎的肯定。

漢德克於1961年進入格拉茨大學攻讀法律，但在1965年他24歲時放棄了學業，同年出版了他的第一本小說The Hornets，並且發表他最為知名的劇本「冒犯觀眾」（Offending the Audience），在當時的德語文壇造成了轟動，從此開啟了他的文學生涯。

「冒犯觀眾」之所以會讓漢德克受到如此大的關注，是因為這個劇本並沒有故事情節，沒有確定角色，也沒有布景舞台，只有4個無名無姓的「說話者」，站在台上對著觀眾近乎歇斯底里地謾罵。

漢德克的行事、話語也有諸多的爭議，如他曾經多次支持被西方媒體稱為「巴爾幹屠夫」的前塞爾維亞總統米洛塞維奇（Slobodan Milo?evi?）。

甚至當米洛塞維奇被海牙國際法庭囚禁時，漢德克也前往探監，並在米洛塞維奇過世後出席他的喪禮。因此當漢德克於2014年獲得戲劇界最高榮譽的國際易卜生獎，前往挪威奧斯陸領獎時，聚集了一批示威者向他抗議。

漢德克也曾經於2016年時，表示當年的諾貝爾文學獎得主巴布狄倫（Bob Dylan）不夠資格，漢德克說，「把諾貝爾文學獎頒給巴布狄倫。對我來說，文學是閱讀的，而巴布狄倫是不能被閱讀的。諾貝爾文學獎委員會的這個決定，其實是在反對書，反對閱讀」。

英國衛報也在諾貝爾文學獎公布後，表示漢德克曾在2014年呼籲「應該廢除諾貝爾獎」，認為諾貝爾文學獎是一種「錯誤的文學經典化」。（編輯：徐崇哲）

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