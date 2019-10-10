神風特攻隊首名受害者！美護航航母「聖羅號」找到了

2019-10-10 17:24

〔即時新聞／綜合報導〕微軟共同創辦人艾倫（Paul Allen）生前所籌組的沉船搜索團隊「RV Petrel」再次發現二戰沉船，他們在菲律賓海4千多公尺深的海底發現美軍護航航空母艦「聖羅號」（USS St. Lo CVE-63），這艘航母是第一艘遭神風特攻隊撞沉的軍艦。

沉沒75年後現蹤

「RV Petrel」臉書今（10日）公布最新發現的沉船影像，他們在今年5月於菲律賓海溝4736公尺深的地方，找到美軍護航航空母艦「聖羅號」（USS St. Lo CVE-63），由於遭到重大衝擊，「聖羅號」主船體與碎片遍布在海溝之中，不過防空砲塔、飛行甲板仍可辨識。

「聖羅號」1943年10月服役，下水時原名「中途島號」（USS Midway），是美國海軍在二次大戰期間的一艘卡薩布蘭加級（Casablanca-class）護航航空母艦，為將船名禮讓給中途島級航空母艦，遂於1944年10月改名為「聖羅號」，紀念美軍在法國攻克德軍要塞城市聖羅。

「聖羅號」參與過菲律賓海戰，1944年10月雷伊泰灣海戰爆發，「聖羅號」與其他輕航母在25日薩馬島海域，遭遇以「大和號」為旗艦的日軍聯合艦隊主力，輕航母無法對聯合艦隊造成威脅，面臨全軍覆沒危機，所幸在美軍驅逐艦的頑強抵抗下，讓日軍決定撤退。

第一艘遭神風特攻隊擊沉軍艦

在薩馬島海戰逃過一劫的「聖羅號」厄運還沒結束，在當天上午日本零式戰機臨空，這些日機出乎美軍意料，並非普通空襲，而是直接衝向船隻，「聖羅號」遭到一架零式撞上飛行甲板，而在撞擊前一刻投下2枚炸彈，貫穿甲板在機庫內爆炸，引燃艦上魚雷與炸彈，僅半小時就沉沒，成為第一艘遭到神風特攻隊擊沉的軍艦，艦上889名船員，有113人死亡或失蹤、30人不治。

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