國家立場擺第一 中國曾3度停播NBA

2019-10-09 19:58

〔中央社〕休士頓火箭隊總經理摩瑞發表支持香港「反送中」的推文，引發中國暫停轉播NBA季前賽（中國賽）。回顧歷史，基於國家立場與政治考量，中國當局曾3度下令停播NBA賽事。

綜合陸媒報導，1989年，NBA打進中國市場，由官媒央視開始轉播，迄今已30年，但中間迭有波折，NBA賽事曾3度遭停播。

1999年5月8日，美國為首的北約誤炸了中國駐南斯拉夫大使館，造成3名中國記者死亡，30餘人受傷，引發強烈反美情緒。5月13日，央視宣布暫停播放NBA相關內容。美方事後道歉並與中方達成賠償協定；當年暑假，NBA季後賽的相關錄影得以在央視播放。

2001年4月1日，中美軍機在南海上空發生撞機事件，造成一架中國戰機墜毀，一名飛行員死亡。報導稱，「美國的一系列行為激怒了中國，敷衍態度的道歉則是往火上澆油，於是作為回應的連帶效應，NBA又一次被停播」。

第3次停播則是因為「NBA政治化引中國反感」，與這次的NBA言論風波最為相近，但當時中國官方並未說明停播原因。

2008年5月23日，央視接到有關部門的通知，緊急叫停了NBA季後賽直播，之後，地方台、網路相繼無法看到相關直播畫面，引發球迷的議論與揣測。

2008年5月29日，中共官媒人民日報發出一篇報導稱，對於停播NBA的原因，目前網上流傳這很多種說法。其中一種說法是，「好萊塢某些人在某些外交問題上掀起了對中國的宣傳攻勢，近日已蔓延至NBA賽場。這讓努力開拓中國市場的NBA聯盟遭到來自中國正面的反擊」。

綜合陸媒報導，這次停播風波始於2007年蘇丹發生達佛（Darfur）種族屠殺事件後，效力克里夫蘭騎士隊的球員紐伯爾（Ira Newble），不滿中國不表態反對蘇丹政府屠殺人民，因而發動球員連署向中國表達抗議，揚言抵制2008年北京奧運。

當時NBA總裁史登（David Stern）在談及相關議題時表示：「我們鼓勵球員參與重要的社會問題。」

報導稱，因為這樣，中國當時停播NBA逐漸升級，很多人也把原因歸咎於紐伯爾事件。不過這次停播並沒有持續太久，6月6日，NBA總決賽首場比賽如期在央視體育頻道上演，「但具體復播的過程，至今仍然是個謎」。

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