睽違23年！ 《灌籃高手》全新插畫集明年4月發售

《灌籃高手》全新插畫集「SLAM DUNK ILLUSTRATIONS 2」預定於2020年4月3日發售。（擷取自ORICON NEWS）

2019-10-09 16:34

〔即時新聞／綜合報導〕日漫《灌籃高手》陪伴好幾世代青少年長大，是無數粉絲心中的神作，日本集英社發行的漫畫雜誌《週刊少年Jump》8日宣布，漫畫家井上雄彥睽違23年，即將推出全新插畫集「SLAM DUNK ILLUSTRATIONS 2」，預定於2020年4月3日發售。

綜合作者推特與日媒報導，井上雄彥本次推出的《PLUS/SLAM DUNK ILLUSTRATIONS 2》全新畫冊是繼1997年首集後，睽違23年的全新巨作，其中將收錄過去23年間的多款創作，包括2001年《灌籃高手》完全版、2004年《灌籃高手》銷量突破1億冊感謝紀念廣告、2018年新裝再編版，還有許多寶貴草圖及未發表之畫作等。

官方消息釋出後，井上雄彥也在推特PO文，向粉絲證實正在進行準備工作，並附上一張《灌籃高手》主角櫻木花道露出認真眼神的彩圖。

值得注意的是，井上雄彥近日被中國網友翻出曾在6月對一篇挺港推特文按讚，遭中國網民大舉撻伐，如今全新畫集的發售新聞出爐，中國網路圈會不會出現「真香」效應，成為後續關注重點之一。

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